El expresidente Álvaro Uribe acusó al mandatario Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda de implementar un “catastro confiscatorio”.

El líder del Centro Democrático llamó la atención sobre el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, en el que se estableció ese punto, señalando que este habría generado un incremento en los montos que han tenido que pagar los ciudadanos por las viviendas urbanas y por la tenencia de la tierra en el ámbito rural.

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Acaban con la empresa privada y también con la estatal”

“Entre 2021 y 2026, el avalúo catastral ha crecido un 94 %, aproximado. Las actualizaciones rurales han superado extremos del 1000 %. Si bien muchos municipios redujeron rezagos históricos, se presenta la tendencia de avalúos superiores al valor comercial urbano o al potencial de rentabilidad en lo rural. La casa vale menos que el avalúo y la renta rural no alcanza a pagar el predial más otros impuestos y contribuciones“, puntualizó Uribe.

El expresidente calificó la política de catastro implementada por la administración del Pacto Histórico, partido al que pertenecen Petro y Cepeda, como la “eliminación del derecho de propiedad”.