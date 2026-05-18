“¿Quieren Ministerio de la Igualdad o Soat gratis?”: Paloma Valencia reveló en plaza pública que realiza una encuesta

Aunque en sus declaraciones ha dicho que no está buscando el voto de los motociclistas, la candidata presidencial Paloma Valencia insistió en su propuesta de un Soat gratis para los vehículos de dos ruedas, iniciativa que reafirmó en la plaza pública del municipio de Caldas, durante su recorrido por varios pueblos de Antioquia.

“¿Quieren Ministerio de la Igualdad o Soat gratis?”, fue la pregunta que lanzó, y confirmó que alrededor de esta propuesta está realizando una encuesta.

La candidata del Centro Democrático a la Presidencia de la República afirmó que, por esta propuesta, la han calificado de populista. Frente a ello, argumentó que los recursos para financiar el Soat gratis saldrían de la eliminación de entidades como el Ministerio de la Igualdad.

Paloma Valencia, en su recorrido por pueblos de Antioquia, en compañía del expresidene Álvaro Uribe. Foto: Campaña Paloma Valencia / Youtube

“Voy a recortar un poco de las entidades que no sirven para nada, para traer los recursos para cambiarle la vida a la gente”, señaló la candidata.

Un escenario de segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda tiene solo un 4 % de probabilidad, según Polymarket

En el recorrido estuvo acompañada por el expresidente Álvaro Uribe. Por ello, en su discurso en la plaza pública habló de medidas que, según dijo, habrían comenzado durante el gobierno del exmandatario. Se refirió, por ejemplo, a dos de las que llamó, las reformas laborales más importantes logradas en Colombia. Se trata de “la ampliación de la licencia de maternidad: 4 meses, y la reducción de la jornada laboral: era de 48 horas y llegará a 42, para que los trabajadores, con el mismo salario, tengan más tiempo para su familia”, dijo