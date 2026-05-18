“El presidente Uribe y su familia han jugado muy duro en contra de Abelardo”: Luis Carlos Vélez

Son muchas las reacciones que se han generado en la última semana por el constante ataque que se ha evidenciado por parte de las dos campañas presidenciales de la oposición en medio de la carrera por la primera vuelta de las elecciones que se realizará el próximo domingo 31 de mayo.

Un escenario de segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda tiene solo un 4 % de probabilidad, según Polymarket

El periodista Luis Carlos Vélez fue uno de los que se pronunció sobre el tema en medio de su programa Vélez por la mañana, lanzando sus observaciones sobre lo que viene ocurriendo entre las campañas de derecha.

“No me odien por mis observaciones, pero creo que no mucha gente es capaz de decir esto: el presidente Uribe y su familia han jugado muy duro en contra de Abelardo”, señaló Luis Carlos Vélez en medio del programa.

El periodista explicó sobre el tema, que desde los Uribe se están olvidando “diametralmente que si no pasa Paloma y pasa Abelardo, se van a enfrentar con el hombre que tuvo en prisión a su padre, que es Iván Cepeda”.

Vélez recordó que, en gran medida, esa pelea política y judicial que ha sostenido el candidato del Pacto Histórico con Uribe tiene al senador y candidato hoy disputando la presidencia de la República.

“Me parece inmensamente peligroso, peligrosísimo, primero por el país, por supuesto, y segundo por la familia Uribe, cruzar las líneas que están cruzando, de la manera en que están cruzando”, indicó Vélez.

“Es una cosa gravísima, porque a mí me parece que sí tenemos que ser todos muy consecuentes en este momento, de aquí para adelante, en entender que si decimos que el enemigo es Cepeda, pues el enemigo es Cepeda, pero no puede ser el enemigo es Cepeda solamente si gano yo, porque nos estamos tirando al país”, señaló el periodista.