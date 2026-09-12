El empalme en BanAgrario, uno de los más satisfactorios

En el Gobierno reconocen que uno de los empalmes más satisfactorios fue el del Banco Agrario. Las cifras ayudan a entender por qué: entre agosto de 2022 y julio de 2026, la cartera llegó a $25 billones, después de crecer $8,2 billones (49,7 %). Además, el banco realizó desembolsos por $46,3 billones, un 65,1 % más que en el periodo anterior, llegando a más de 1,7 millones de clientes.

Este banco les da a las tiendas de barrio el impulso que necesitan para crecer

El buen balance también se refleja en $2,2 billones de utilidades acumuladas y una cartera con un indicador de calidad de un 7,69 %. Estos son los resultados que presentó Hernando Chica, expresidente del Banco Agrario, directamente al gobierno de De La Espriella.