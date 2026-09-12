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El empalme en BanAgrario, uno de los más satisfactorios

Las cifras que entregó el banco al Gobierno de Abelardo De La Espriella presentan buenos resultados de gestión y transparencia.

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Redacción Semana
12 de septiembre de 2026 a las 7:49 a. m.
El Banco Agrario fue una de las pocas entidades del Gobierno que hizo un empalme claro.
El Banco Agrario fue una de las pocas entidades del Gobierno que hizo un empalme claro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En el Gobierno reconocen que uno de los empalmes más satisfactorios fue el del Banco Agrario. Las cifras ayudan a entender por qué: entre agosto de 2022 y julio de 2026, la cartera llegó a $25 billones, después de crecer $8,2 billones (49,7 %). Además, el banco realizó desembolsos por $46,3 billones, un 65,1 % más que en el periodo anterior, llegando a más de 1,7 millones de clientes.

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El buen balance también se refleja en $2,2 billones de utilidades acumuladas y una cartera con un indicador de calidad de un 7,69 %. Estos son los resultados que presentó Hernando Chica, expresidente del Banco Agrario, directamente al gobierno de De La Espriella.