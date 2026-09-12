Weimar Asprilla recibe importante premio de la Conmebol: resuena en Sudamérica y calla a sus críticos

El portero Weimar Asprilla la sigue rompiendo en Sudamérica bajo todo pronóstico. Pocos daban cuota por el joven arquero de Santa Fe que lleva tres semanas como titular indiscutido tras la baja de Andrés Mosquera Marmolejo por lesión. Ha respondido con altura a los retos internacionales y fue premiado por la Conmebol.

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Sus actuaciones han estado imperiales y han sido claves para que Santa Fe siga con vida en la Copa Sudamericana. Primero, fue fundamental contra River Plate en los octavos de final, donde atajó un penalti y luego se hizo cargo del cobro que definió la clasificación en el Monumental de Buenos Aires.

Ya en la ida contra Vasco da Gama en el estadio El Campín de Bogotá, Weimar Asprilla volvió a la titular y a ser figura en el arco, a tal punto de quedar en el equipo de la semana en la Copa Sudamericana. El premio le cae en un buen momento deportivo y sus intervenciones dejaron el cero en la portería del equipo bogotano.

Asprilla está en el equipo con otras figuras de Sudamérica, como el defensa del Santos de Brasil, Willian Arao, el delantero Gabriel Barbosa, el volante Leandro Paredes, el paraguayo Miguel Merentiel y los jugadores del Cienciano de Perú: Neri Bandiera, Cristian Souza, Maximiliano Amondarain y Santiago Arias.

Weimar cuenta con un gran respaldo de la hinchada, pues ante la angustia por la lesión de Mosquera Marmolejo, había dudas por su presencia en la titular de Santa Fe. Su gran talla y reflejos cambiaron por completo ese panorama y mostró sus cualidades en el arco en momentos trascendentales para salvar a su equipo ante River Plate y Vasco da Gama.

Equipo de la semana en la Copa Sudamericana Foto: Conmebol

Como dato adicional, en medio del reconocimiento de la Conmebol, Weimar Asprilla, a sus 27 años de edad, registra un valor en el mercado de 200.000 euros, según datos de la web especializada Transfermarkt.

Mosquera Marmolejo o Asprilla

Ya en la Liga Betplay, en la más reciente presentación de Santa Fe ante Deportes Tolima, el titular fue Andrés Mosquera Marmolejo, quien volvió recuperado tras una lesión muscular y tuvo varias intervenciones para dejar el cero en el arco en la victoria 1-0 de Santa Fe en El Campín.

Franco Fagúndez abraza a Weimar Asprilla en medio del partido vs. River Plate por Copa Sudamericana Foto: Getty Images

Seguramente, Weimar Asprilla vuelva a estar en la titular en el partido de vuelta de los cuartos contra Vasco en Río de Janeiro, en el que se considera el partido más importante del semestre para Santa Fe. Por ahora, la serie va 0-0 y el club colombiano se ilusiona contra épica, esta vez en suelo brasileño. No se descartan los penaltis.