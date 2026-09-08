Copa Sudamericana: el golpe de Marino Hinestroza a Emanuel Olivera que el árbitro no vio; el video lo dice todo

Vasco da Gama resistió las embestidas de Santa Fe y se llevó un empate 0-0 que le sabe a victoria, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana que se disputó en El Campín de la ciudad de Bogotá. La vuelta se disputará en Río de Janeiro la próxima semana.

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Polémico gol anulado a Santa Fe que salva a Vasco Da Gama en El Campín: offside que levanta críticas en Sudamérica

El elenco carioca tuvo que viajar a Colombia con una nómina alterna, ya que está en puestos de descenso en el Brasileirao, pero instalado en las semifinales de la Copa de Brasil. El empate en Bogotá se celebra como un triunfo teniendo en cuenta esta rotación. Fue por eso que Marino Hinestroza apareció en la nómina titular de Vasco da Gama.

Santa Fe tenía todo para sacar una ventaja de goles pensando en el viaje a Brasil, pero las cosas salieron mal y no pudo vencer al portero de Vasco, gran figura durante los 90 minutos. Entre sus atajadas, la mala definición y el VAR, el local se vio impedido para abrir el marcador, pese a que fue el equipo que mejor fútbol expuso en El Campín.

Marino Hinestroza estuvo todo el partido en la cancha y no le faltó la dosis de agresividad sin el balón. Los constantes gestos de provocación ante la hinchada de Santa Fe fueron sus puntos más álgidos, pues habitualmente estuvo lejos de marcar o asistir en Bogotá. Antes de finalizar el juego, tuvo un cruce con Emanuel Olivera.

El defensa argentino estuvo lejos de comer cuento y le hizo frente a las provocaciones de Marino Hinestroza. Sobre el minuto 85, Turro intentó levantar a la fuerza al atacante colombiano, pero este le lanzó un golpe a la altura del pecho. El árbitro Darío Herrera se limitó a mostrar tarjeta amarilla a ambos jugadores.

Olivera vs. Marino

Olivera le siguió la provocación y le hizo gestos con sus manos, queriendo llevar a Marino al desespero, aunque el volante pudo controlarse y no siguió con los alegatos ante una eventual expulsión que hubiera perjudicado a Vasco en los minutos finales.

¡SE DIJERON DE TODO! El argentino Emanuel Olivera y el colombiano Marino Hinestroza protagonizaron un picante cruce sobre el final del partido entre Independiente Santa Fe - Vasco Da Gama por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/g5RmkW9XlP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

Además de este enfrentamiento, Santa Fe fue el protagonista de las opciones de gol. Sobre el minuto 67, el atacante uruguayo Franco Fagúndez reventó el travesaño de la portería del Vasco da Gama en una opción clara.

Por si fuera poco, en los últimos minutos, el once dirigido por Pablo Repetto lanzó dos centros calcados para que el portero Léo Jardim se luciera mucho más y quedara como la figura absoluta del compromiso. El vencedor de la serie se medirá en semifinales con el ganador de Boca Juniors vs. São Paulo.