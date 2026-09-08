Un análisis de Transport & Environment (T&E) basado en los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) reportó que los vehículos híbridos enchufables (PHEV) emiten seis veces más dióxido de carbono (CO2) de lo que indican algunas pruebas oficiales de homologación.

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T&E es la principal organización no gubernamental europea dedicada a promover un transporte limpio y sostenible y, con su hallazgo, replantea la principal propuesta de valor de estos vehículos, cuestionando su amabilidad con el medio ambiente.

El estudio que evaluó las emisiones reales de algunos vehículos híbridos enchufables matriculados en 2024 encontró que generan emisiones medias de 145 gramos de CO2 por kilómetro, cuando las pruebas oficiales registraban 24 gramos por kilómetro.

Generic electric car charging on a city street Los carros híbridos enchufables permiten recorrer trayectos urbanos en modo 100% eléctrico y reducir el consumo de combustible. Foto: Getty Images

Paralelamente, hallaron que otros vehículos matriculados en 2023 registraron emisiones reales medias de 138 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que se reportaban 28 gramos por kilómetro en las pruebas oficiales.

Esto cuestiona el positivo impacto de estos vehículos con el medio ambiente y asimila su cantidad de emisiones con la de los autos a combustión.

Según el estudio, los 145 gramos de CO2 por kilómetro registrados por los PHEV en condiciones reales suponen solo un 14% menos que los vehículos de combustión convencionales, que alcanzan de media los 169 gramos por kilómetro.

La petición del estudio

Los híbridos enchufables representan actualmente el 9,8% de las ventas de automóviles en la Unión Europea, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Por lo que el impacto de estos vehículos en el continente es de relevancia.

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Así, la T&E ha reclamado a la Unión Europea que mantenga la actualización prevista de los denominados factores de utilidad, utilizados para calcular las emisiones de CO2 de los vehículos híbridos enchufables y aproximar las cifras oficiales a su comportamiento real.

La organización denuncia que los fabricantes europeos, a través de su asociación ACEA, están presionando para que se elimine una actualización normativa prevista para 2027 que permitiría reducir la diferencia entre las emisiones homologadas y las reales.

La directora de T&E en España, Isabell Büschel, ha criticado que los híbridos enchufables se comercialicen como una alternativa más limpia pese a que, según los datos analizados, sus emisiones reales se acercan a las de los vehículos de combustión.

Piden cambiar los parámetros con estos vehículos. Foto: Getty Images

“Los fabricantes de automóviles están exigiendo que la UE haga la vista gorda para poder retrasar la inversión en coches totalmente eléctricos. Si Europa quiere mantener la oportunidad de competir con China en la carrera mundial por los vehículos eléctricos, debe resistirse a cualquier intento de debilitar los factores de utilidad”, ha señalado.

*Con información de Europa Press.