Vehículos híbridos vs. eléctricos: ¿cuál es mejor opción en Colombia?

Las nuevas tecnologías que hoy hacen parte de la industria automotriz han generado una mayor variedad de opciones para los consumidores a la hora de elegir un vehículo. Ante este panorama, muchos se preguntan si es mejor comprar un automóvil eléctrico o uno híbrido; sin embargo, los expertos plantean una pregunta más concreta: ¿qué tipo de sistema de electrificación se adapta mejor a sus necesidades?

Un nuevo estudio rompe un mito sobre los autos eléctricos: esto dicen los datos de sus baterías

¿China va a cambiar el mercado automotor en el mundo? Chevrolet y Porsche ya sufrieron el poder asiático

Definir qué sistema vehicular le conviene más al usuario depende de diferentes factores: las distancias que necesitan recorrer, la frecuencia de los viajes, la economía que le puede generar, la tecnología y el acceso a las infraestructuras son las principales, de acuerdo con los expertos de la industria en Colombia.

Así, antes de que los consumidores puedan tomar una decisión, deben revisar dos aspectos fundamentales: dónde y con qué frecuencia podrá cargar el vehículo.

Si se mueve principalmente en ciudad

Para quienes realizan principalmente recorridos urbanos, un vehículo 100 % eléctrico puede resultar una alternativa adecuada. Estos modelos permiten circular sin emisiones directas y eliminan el consumo de gasolina, generando con ello un ahorro económico, además del aporte ambiental.

“Hoy el cliente colombiano ya no ve la electrificación únicamente como una decisión ambiental, sino como una alternativa que ofrece tecnología, menores costos de operación, eficiencia, desempeño y una experiencia de conducción diferente”, señaló Víctor Hugo Prieto, jefe de ventas de Riddara Casa Toro.

Bogotá es una de las ciudades con más estraciones de carga eléctrica en Colombia. Foto: Enel Colombia - API

En ese contexto, las diferentes ofertas eléctricas pueden servirle a la ciudadanía común que solo utiliza su vehículo para el tránsito tradicional. Sin embargo, ¿esta también es una buena alternativa para los usuarios que necesitan camionetas para trabajar?.

Los expertos de la industria señalan que, para las personas que necesitan trabajar con estos vehículos, la mejor alternativa es la eléctrica, ya que muchas marcas están potenciando la industria, llevando la tecnología 100% eléctrica al segmento de las pick-ups, adaptando la oferta a las necesidades de estos consumidores.

Si viaja constantemente por carretera

En contraste, para quienes necesitan realizar viajes largos, una de las alternativas que está ganando espacio es la tecnología REEV o híbridas de rango extendido.

En estos vehículos, las ruedas son impulsadas por motores eléctricos, mientras que el motor de gasolina funciona como generador de energía. Es decir, la conducción mantiene el funcionamiento de un sistema eléctrico, pero incorpora una fuente adicional de generación para ampliar la autonomía.

Allí se destacan diferentes referencias de distintas marcas, entre las que se encuentra Deepal, que ofrece modelos con una autonomía superior a los 950 kilómetros. Por ello, expertos recomiendan vehículos híbridos y REEV, que permiten a los conductores “desvararse” más fácilmente al poder recurrir a una gasolinera.

En conclusión, determinar cuál es mejor depende directamente de las necesidades del comprador. Para ello, en Bogotá se realizará una feria de vehículos híbridos y eléctricos entre el 20 y el 23 de agosto.