La durísima reacción de Antonio Casale tras el fracaso de Millonarios ante Barranquilla

Días durísimos para Millonarios tras el golpe que le dio Barranquilla FC en la Copa Betplay. Comienza octubre de forma muy dolorosa para el gigante azul, que fracasó con letras grandes en este torneo, que se considera un camino más corto para ganar un título en el fútbol colombiano. Las críticas no se hacían esperar y Antonio Casale habló.

Contundente decisión de Millonarios con Gamero tras el fracaso ante Barranquilla: es oficial

Fracaso para Gamero, Cuadrado y Millonarios: El último de la B los eliminó de la Copa Betplay

Por supuesto, uno de los hinchas más conocidos de Millonarios no baja esta presentación de fracaso absoluto e insistió en que es doloroso debido a que se cayó con el último en la tabla de posiciones del Torneo Betplay.

El balance del periodista deportivo desnudó todas las falencias del equipo azul, que de por sí ir a penaltis con Barranquilla ya avisaba que las cosas estaban mal.

“El papelón más grande de la historia reciente de Millonarios”, comenzó diciendo Antonio Casale en un video en sus redes sociales.

“El último de la B lo pudo haber eliminado perfectamente en los 90 minutos”, agregó el comunicador de ESPN. Resaltó que esta caída no es una excepción del embajador, pues ha quedado eliminado con Real Cartagena y Envigado en los últimos años, además de no clasificar a cuadrangulares en la Liga en el último año.

“Es una rutina eliminar a Millonarios”, dijo Casale en su intervención, que expuso las dificultades del equipo azul en los últimos años en cuanto a resultados y además denotó los errores de Alberto Gamero en el juego ante el Barranquilla.

Las cosas no salieron bien cuando más favorito era a la victoria y es claro que al embajador le cuesta con clubes de este tipo mostrar la supremacía que se espera de él por su chapa de grande.

🎥 Papelón de Millonarios pic.twitter.com/TLav2fHWDW — Antonio Casale (@CasaleSports) October 4, 2026

Luego, Antonio Casale habló de los jugadores y usó palabras como “displicencia” y “mal estado físico” para intentar justificar el papelón de Millonarios en los octavos de final de la Copa Betplay.

Con el 1-1 en el marcador final y la tanda de penaltis, Barranquilla FC se medirá con el América de Cali en los cuartos.

Las críticas no paran

Todo esto impulsa mucho más las críticas de la hinchada, que no soporta una eliminación más en el fútbol colombiano y se aleja de los actuales directivos, que además estarían agilizan los rumores de venta.

Tras el papelón y las críticas de Antonio Casale y demás reconocidos periodistas cercanos a Millonarios, solo queda una cosa clara: Gamero está condicionado en su cargo y deberá luchar por el título de Liga y llegar hasta lo último si no es campeón, para de esta manera seguir con su proceso en la casa azul.