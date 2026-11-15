Millonarios en cuadrangulares: plan de abonos con precios, fechas y cómo renovar

Millonarios se alejó del fracaso del primer semestre en el torneo local, Copa Sudamericana y Copa Betplay y clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2026, donde espera sacar definitivamente esas malas rachas y entrar de lleno en la pelea por el título.

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Los dirigidos por Alberto Gamero ven una gran oportunidad para reivindicarse y poder tumbar rivales para meterse en la final de la Liga Betplay. Millonarios quedó en el Grupo B, que tiene al América de Cali como cabeza de serie y con la ventaja deportiva, además del Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga.

La hinchada ya palpita lo que serán estos seis partidos, tres en El Campín y las visitas a Cali en dos ocasiones y Bucaramanga. La mirada se coloca en el plan de abonos para los compromisos en Bogotá, donde se espera que la afición responda a la masividad y se pinten de azul las gradas del coloso de la 57.

Plan de abonos: antiguos y nuevos

La venta de abonos se hará en la plataforma entradasmillonarios.com. Como primera medida, se le dará prelación a los abonados de la fase del ‘Todos contra todos’, que tienen su silla asegurada en la misma ubicación. El plazo para la renovación es desde el domingo 15 de noviembre e irá hasta el viernes 20 del mismo mes a las 12:00 p.m.

Estas personas deberán estar muy pendientes del correo electrónico registrado, pues allí recibirán un enlace especial para hacer el respectivo pago. Después de las 12:00 p.m. de ese viernes, se liberarán las ubicaciones que no hayan sido renovadas.

A partir de ese momento, se abrirá la venta para el público general. Aquí hay un punto importante, pues los abonados antiguos que no renovaron conservarán su tarifa preferencial, pero perderán la garantía sobre la silla seleccionada.

Cada abonado podrá renovar la misma cantidad de abonos que tenga, los enlaces de reservas incluyen la totalidad de las sillas adquiridas en el abono de la fase regular del todos contra todos, con la misma numeración de sillas adquiridas al comienzo del semestre.

La venta de abonos nuevos va hasta el 24 de noviembre, día que tentativamente jugará de local contra el Atlético Bucaramanga.

Precios y plan de fidelización

Descuentos para el plan de fidelización: Los afiliados al plan Hincha Embajador Dorado (HED) tendrán descuento del 15 % en los abonos.

Precios de los abonos de Millonarios Foto: Millonarios

El descuento HED aplica con la cédula. Para poder tener acceso al beneficio, se debe ingresar por cada canal de venta a través de la página indicada.