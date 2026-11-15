Los dos puntos que Dimayor le desmiente a Acolfutpro por la crisis de Deportivo Pereira: “Carece de veracidad”

Básicamente, la Dimayor se desprendió de cualquier responsabilidad en medio de la crisis financiera que vive el Deportivo Pereira, un club que asoma con un 2027 muy difícil y que actualmente no tiene recursos para pagarle a la nómina de futbolistas.

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Inmediatamente, Acolfutpro, que figura como sindicato que representa y defiende los derechos laborales de los jugadores del fútbol colombiano, se pronunció ante esta situación y exige el pago de los futbolistas, que incluso habían amenazado con la no presentación en el partido que se tenía programado con América de Cali.

Precisamente, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) había dado a conocer que Deportivo Pereira decidió no disputar el partido de este sábado contra América de Cali. Al final, horas antes del juego en Yopal, llegaron a un acuerdo y el compromiso tuvo su desarrollo.

En el comunicado del sindicato, se expresan tres acuerdos, donde se menciona a la Dimayor como intermediario:

“El club entregó cheques a los futbolistas con fecha de pago para el próximo martes.

El presidente de DIMAYOR, Carlos Zuluaga, se comunicó directamente con los futbolistas y manifestó que el martes se harán los pagos pendientes, asumiendo un compromiso de garantía frente a este cumplimiento.

Adicionalmente, se firmó un acuerdo para que los futbolistas reciban el 50 % de la taquilla del partido de hoy contra América de Cali”.

Dimayor desmiente a Acolfutpro

Esto impulsó la respuesta de la Dimayor, donde básicamente la entidad que regula el fútbol colombiano se libra de cualquier responsabilidad con los jugadores.

El trofeo que se le entrega al campeón de la Liga Colombiana. Foto: Dimayor

Más bien, aclara que tiene “responsabilidad con sus clubes afiliados” y que cumplan con todas las obligaciones para que el FPC pueda continuar con sus procesos y competencias.

Comunicado de Dimayor tras crisis del Pereira

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite aclarar a la opinión pública, medios de comunicación e hinchas que el comunicado de ACOLFUTPRO carece de veracidad al asegurar que el presidente Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores del Deportivo Pereira y les ha dado una garantía de pago.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite aclarar a la opinión pública, medios de comunicación e hinchas que el comunicado de ACOLFUTPRO carece de veracidad al asegurar que el presidente Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores del @DeporPereiraFC y les ha dado una garantía de pago. Recordemos que la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 como organizadora de los campeonatos no es empleadora de los futbolistas pero sí tiene una responsabilidad con sus clubes afiliados a quienes se les ha exigido que cumplan con todas sus obligaciones laborales. 👉 https://t.co/jhHsSldIbp #LaCasaDeTodos — DIMAYOR (@Dimayor) November 15, 2026

Recordemos que la DIMAYOR, como organizadora de los campeonatos, no es empleadora de los futbolistas, pero sí tiene una responsabilidad con sus clubes afiliados, a quienes se les ha exigido que cumplan con todas sus obligaciones laborales”.

Pereira anunció acuerdo para pagar los salarios

Por otra parte, el Deportivo Pereira se mueve en medio de la crisis y confirmó a unos inversores que ayudarán a pagar los salarios que les debe a sus jugadores y demás personal. El club ‘Matecaña’ dio a conocer qué empresa llega a su rescate y cuál será el proceso de desembolso.

En un comunicado de prensa, Deportivo Pereira confirmó que la compañía denominada Empresarios Full CCI Dubái Colombia S. A. S. comenzará un proceso de pagos de salarios desde el próximo 17 de noviembre, luego de que se adelantaran procesos documentales y autenticaciones en notaría con su representante legal en una figura denominada “cesión de derechos patrimoniales”.

“Al respecto, durante una comunicación sostenida en el día de hoy (13 de noviembre) con el abogado Cristian Guevara, asesor jurídico del señor Peña, se informó que el próximo martes, 17 de noviembre, a las 10:00 a. m., se realizará el primer desembolso. Estos recursos estarán destinados a iniciar el proceso de pago de los salarios pendientes de todos los colaboradores de la institución”, dice en el comunicado.

El representante del grupo empresarial es Albeiro Peña Peña, quien ya formalizó mediante documentos su compromiso de cumplir con los pagos establecidos y que se adeudan, con el propósito de asumir el manejo de la institución Matecaña. Este empresario lleva varios años de experiencia moviéndose en el sector de los hidrocarburos.