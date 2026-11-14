Tabla de reclasificación con los cuadrangulares a la vista: así van los cupos a Libertadores y Sudamericana

Todo está listo y la tabla de reclasificación sigue sumando. Este sábado, 14 de noviembre, fue un día clave para en el fútbol colombiano y hubo definiciones en la crucial fecha 19 que dejó los ocho clasificados a los cuadrangulares, los dos cabezas de serie y la lista de eliminados.

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Fueron siete partidos en simultáneo a las 3:30 de la tarde, todos ellos con transmisión a través de Win Sports. La tabla de reclasificación tuvo movimientos y muchos sumaron puntos. América de Cali ganó en Yopal ante el Deportivo Pereira y Deportivo Cali perdió el punto invisible tras empate 2-2 con el Deportes Tolima en el Palmaseca de Palmira.

En otros partidos de la fecha 19, el Once Caldas no pudo con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín y solo le alcanzó para el 1-1, que es suficiente para clasificar a cuadrangulares y mantenerse en la pelea en la tabla de reclasificación.

Por otra parte, Independiente Medellín ganó 1-0 en el Cincuentenario para el trámite de la fecha ante Águilas Doradas. Este resultado le sirve más para la reclasificación que para la Liga, pues ya estaba clasificado de forma prematura a los cuadrangulares.

En lo que tiene que ver con Millonarios, hizo la tarea en El Campín de Bogotá ante su gente y venció 2-0 a Alianza FC, para apagar las dudas, dar un golpe de confianza y confirmar su clasificación a cuadrangulares. Este resultado también tiene efecto en la reclasificación.

Mismo panorama para el Atlético Bucaramanga, que ganó por la mínima diferencia ante Fortaleza y ese punto le sirve más para la ‘recla’, pues ya estaba clasificado a cuadrangulares.

Santa Fe, que jugó el día anterior ante Inter de Bogotá, ganó 2-0 y no se le despega al América en los primeros puestos de la reclasificación.

La reclasificación tras la fecha 19

Con estos resultados, América de Cali sigue escoltando a Atlético Nacional y por ahora tiene el otro cupo a la fase previa de la Copa Libertadores si no es campeón, pero Santa Fe le persigue con una unidad de diferencia, pues el escarlata llegó al umbral de 70 y el ‘León’ acumula 69.

América y Santa Fe pelean por el cupo a Copa Libertadores Foto: Colprensa.

Tras Santa Fe, que tiene el cupo a Copa Sudamericana parcialmente, están el Deportes Tolima, que no clasificó a cuadrangulares y pone en riesgo su presencia internacional en el 2027. Deportivo Cali es el otro club que tiene un puesto en la Conmebol, por ahora.

Reclasificación al final de la fase todos contra todos. Esta tabla sigue contando, incluso, hasta la final de la Liga. https://t.co/D7BuiiNmT6 — José Orlando Ascencio (@josasc) November 15, 2026

De ahí para abajo hay una fila de equipos que se ilusionan con pescar algo internacional por esta vía con la clasificación a cuadrangulares. Once Caldas clasificó in extremis con un empate en Medellín y espera seguir sumando para obtener el rebote de Copa Betplay, donde espera meterse a la final.

El siguiente al Cali podría considerar un cupo a Copa Sudamericana, ya que ese beneficio pasaría a la ‘recla’ si el campeón es Nacional, América o ya Once Caldas se libraría de la reclasificación si alza el trofeo en la otra competencia. Independiente Medellín y Bucaramanga siguen remando desde atrás, así como Millonarios.

Equipos de Colombia en Copa Libertadores 2027

Conmebol le otorga cuatro cupos a Colombia para la Copa Libertadores 2027, distribuidos de la siguiente manera:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Equipos de Colombia en la Copa Sudamericana 2027

Conmebol le da cuatro cupos a Colombia para la Copa Sudamericana 2027. Se distribuyen de manera diferente a los de Libertadores; así: