Partidos fecha 19 de la Liga Betplay: todos en simultáneo, canales de TV y horarios

Este sábado, 14 de noviembre, se definirán los últimos clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay, la lista de eliminados y el cabeza de serie que acompañará a Atlético Nacional.

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El fallo del TAS en contra del América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado movió la tabla de posiciones y ya no depende de sí mismo para tener el punto invisible, dejando la primera posibilidad al Deportivo Cali e incluso el Atlético Bucaramanga tiene opciones.

Por otra parte, se conocerán los últimos dos clasificados al grupo de los ocho para cuadrangulares semifinales, siendo Millonarios y Once Caldas los que dependen de sí mismos para asegurar el cupo. Si alguno llega a fallar, clubes como Deportes Tolima y Águilas Doradas podrían tener posibilidades de meterse en las finales.

Ya dos partidos se jugaron el jueves pasado, dejando al Junior de Barranquilla como vencedor en el Departamental Libertad ante el Deportivo Pasto (1-0), para cerrar con algo de honra un semestre para el olvido que lo dejó muy lejos de defender el título. Por otra parte, Llaneros y Boyacá Chicó empataron 0-0.

Santa Fe, que abrió posibilidades de ser cabeza de serie, aunque depende de una combinación muy compleja de resultados, también tuvo su partido adelantado ante Inter de Bogotá el viernes en la noche en el Metropolitano de Techo.

De resto, todos los partidos van en simultánea, incluyendo un partido que no se juega por nada, pues el descendido Jaguares se verá las caras con un Cúcuta Deportivo que ya está eliminado del torneo y cuenta con posibilidades casi remotas para al menos pescar el octavo puesto. La matemática, más bien, lo acerca a una cantada eliminación.

Fecha 19 de Liga Betplay: canales de TV y horarios

Dimayor confirmó que estos siete partidos van en simultáneo el sábado a las 3:30 de la tarde, todos ellos con transmisión a cargo de Win Sports, que distribuirá los equipos de trabajo en diferentes señales.

Win+ Fútbol transmitirá en exclusiva el duelo Millonarios vs. Alianza, mientras que Win Sports señal básica realizará un programa especial con seguimiento en vivo a las otras seis plazas.

Los seis partidos contarán con señales individuales en YouTube, Winsports.co, Win Play y en los cableoperadores de Claro TV, DSports y Tigo.

Sábado 14 de noviembre

Millonarios vs. Alianza FC - 3:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. América de Cali - 3:30 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - 3:30 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 3:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p. m.

- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - 3:30 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - 3:30 p. m.