Figura de la Liga Betplay se ofrece a Santa Fe y sería fichaje top: quiere dupla con “Franquito Fagúndez”

Comienza el sonajero del mercado de pases y hay un uruguayo en el fútbol colombiano que está causando revuelo por su gran nivel en este semestre con Internacional de Bogotá. Estamos hablando del atacante Fabricio Sanguinetti, quien en las últimas horas fue relacionado con cuatro clubes muy reconocidos en el país.

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Parece que Santa Fe ‘pica en punta’ para quedarse con el jugador para la temporada 2027 y es por sus mismas palabras en AS Colombia, que dejan ver cierta preferencia hacia el equipo rojo, básicamente por su gran amistad con su compatriota Franco Fagúndez.

Las redes comenzaron a presionar a Santa Fe con este nombre que se convirtió en una de las revelaciones del semestre más allá de que Inter de Bogotá ya no tenga opciones de pelear el título de la Liga. Eso sí, se mantiene en competencia en las semifinales de la Copa Betplay.

Fabricio Sanguinetti confesó que es gran amigo de Fagúndez y que le debe una camiseta. Esta situación lo estaría vinculando fuertemente con el ‘León’, además porque Franco desea quedarse en Santa Fe para 2027 y el equipo ya negocia con Santos Laguna por ampliar el préstamo, o una compra parcial o total de sus derechos deportivos.

🗣️ “Me gustaría jugar junto a Franco Fagúndez o Yeison Guzmán”, Fabricio Sanguinetti, jugador de Internacional de Bogotá en el #MorninGol de #ASColombia https://t.co/OpquPAMmQz — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) November 12, 2026

Hacer dupla con Fagúndez le llama la atención a Sanguinetti, más con la posibilidad de jugar torneo internacional. Actualmente, Santa Fe está a un punto en la reclasificación de igualar al América de Cali, que tiene el otro cupo a la fase previa de la Copa Libertadores. Los cuadrangulares definirán si el ‘León’ alcanza a clasificar al máximo torneo o estará en la Copa Sudamericana.

Es buscado por otros tres clubes de Colombia

Según el diario La Ovación de Uruguay, Fabricio también está siendo sondeado por Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Cali. Aunque en sus palabras dejó abierta la posibilidad de ir al América de Cali, pues se decretó fanático del fútbol de Yeison Guzmán.

Sanguinetti llegó al equipo bogotano procedente de Deportivo Morón de Argentina y su impacto ha sido positivo en el fútbol colombiano. En 41 partidos oficiales ha marcado 13 goles, el último de ellos ante América de Cali en las semifinales de la Copa BetPlay.

Fabricio Sanguinetti juega con la número '7' en el Internacional de Bogotá Foto: Lina Gasca

“Tiene contrato por un año más con Inter, pero ya recibió propuestas de varios clubes colombianos, entre ellos Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali. También hubo interés desde México y la MLS. El club pretende que su salida sea al exterior y entre las ofertas hay una de Santos Laguna por dos millones de dólares”, informó Ovación desde Montevideo.