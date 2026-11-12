En caso tal de que Millonarios clasifique a las finales de Liga BetPlay, sus primeros partidos los afrontará con una baja sensible para el planteamiento de Alberto Gamero como DT.

Según lo confirmado por el mismo club en horas de la mañana de este jueves, el dictamen después de los exámenes médicos realizados a Daniel Ruiz es que “presenta una lesión muscular del bíceps femoral de su pierna izquierda”.

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En el comunicado público que dieron a conocer anunciaron: “Millonarios FC informa que, luego de realizarse los exámenes de diagnóstico pertinentes, el jugador Daniel Ruiz presenta una lesión muscular del bíceps femoral de su pierna izquierda”.

Sobre el proceso de rehabilitación que inicia el volante y cuánto podrá tardar en volver con normalidad, no hicieron mención alguna: “El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Su incapacidad se determina según su evolución”.

Jhomier Guerrero es otro de los miembros de Millonarios que no está a plenitud de concidiones para lo que serán las esporádicas finales.

Aunque avanza de manera satisfactoria, el lateral permanece ausente de las convocatorias y recibirá la compañía de Ruiz en los servicios médicos.

Si clasifican, hasta la fecha 3

Hasta un mes por fuera podría quedarse Daniel Ruiz en Millonarios.

A la hora de consultar a expertos en dicho tipo de lesiones, estos aseguran que para un tratamiento óptimo donde no haya recaída el jugador debería hacer un tratamiento de entre 2 y 4 semanas.

Por lo ajustado que está el calendario, eso sería un mes y si el elenco embajador logra clasificarse a los cuadrangulares le daría para estar volviendo hacia la fecha 3.

Daniel Ruiz, Stiven Vega y Leo Castro, jugadores de Millonarios FC Foto: Colprensa

En lo que va del Finalización el creativo acumulaba unos 18 partidos jugados en los que registraba tres goles y la misma cantidad de asistencias entregadas.

Sin duda que para el planteamiento de Gamero en el azul la baja de Ruiz es de las más sensibles de cara a la fecha 19, así como para las finales donde esperan clasificar ganándole a Alianza FC el próximo sábado, 14 de noviembre.

Cuentas para clasificarse a las finales

Millonarios llega a la última jornada de la Liga BetPlay 2026-II con la obligación de asegurar su lugar entre los ocho mejores. Después de caer 2-1 frente a Deportes Tolima, el equipo de Alberto Gamero quedó séptimo, con 27 puntos y una diferencia de gol de +9.

El sábado 14 de noviembre recibirá a Alianza FC en El Campín y tendrá tres escenarios: