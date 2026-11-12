El mensaje de Chayanne al llegar a Colombia que causó furor entre sus fans: “¡Qué delicia!"

En el marco de su gira Bailemos otra vez Tour 2026, Chayanne llegó a Colombia para deleitar a sus fans con sus mejores éxitos en cuatro ciudades principales del país: Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá.

No obstante, antes de subirse al escenario, el cantante puertorriqueño publicó un mensaje a través de su cuenta de X que causó furor entre sus admiraciones pues, según sus palabras, todo induraría que esperaba con ansias su llegada al territorio colombiano por un detalle especial.

Video | Jhonny Rivera y la conmovedora escena que protagonizó junto a una niña que no podía contener el llanto en pleno show

“Por aquí saboreando ese primer cafecito colombiano, ¡qué delicia!”, escribió el intérprete de Un Siglo Sin ti en una publicación que realizó en la tarde del miércoles 11 de noviembre.

Entre las reacciones que generó su pronunciamiento, varios usuarios se mostraron felices y agradecidos por el gesto de Chayanne al resaltar uno de los productos más emblemáticos del país.

“Bienvenido a la tierra del café. Feliz estadía y te vamos a acompañar en Bucaramanga, Barranquilla Medellín y Bogotá”; “Deseando ser esa taza🤗💕para poder llegar a tus labios, mi amor bonito 😘💙“; ”Ese cafecito colombiano debe saber aún más delicioso cuando se disfruta con esa sonrisa que enamora", dicen algos comentarios.

Conciertos de Chayanne en Colombia

La primera fecha del artista puertorriqueño en el país es este jueves 12 de noviembre en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

Tras su show en la capital santandereana, Chayanne continuará con su itinerario en Barranquilla el 14 de noviembre, donde promete una noche inolvidable en el estadio de béisbol Édgar Rentería.

Posteriormente, el 19 de noviembre, se estará presentando en la DaviArena de Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín, y cerrará su recorrido por el territorio nacial el 21 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La última vez que el cantante visitó Colombia fue en mayo de 2025, cuando se presentó en el Festival Vallenato y agotó el aforo del Coliseo MedPlus en la capital. Ahora, con su regreso, promete un repertorio lleno de recuerdos con temas como Torero, Un siglo sin ti y Dejaría todo.

Los éxitos que harán vibrar al público: esta es la setlist de Chayanne en 2026

‘Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom’

‘El centro de mi corazón’

‘Provócame’

‘Caprichosa’

‘Cuidarte el alma / Atado a tu amor’

‘La clave / Baila baila’

‘Y tú te vas’

‘Yo te amo / Volver a nacer / Tu pirata soy yo / Completamente enamorados’

‘Palo bonito / Este ritmo se baila así’

‘Fiesta en América’

‘Si nos quedara poco tiempo’

‘Te amo y punto’

‘Humanos a Marte’

‘Madre Tierra (Oye)’

‘Como tú y yo’

‘Un siglo sin ti’

‘Dejaría todo’

‘Tiempo de vals’

‘Bailando bachata’

‘Torero’