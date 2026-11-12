El rock colombiano despide a uno de sus grandes referentes: Jorge Latorre, más conocido como ‘Kich’, quien falleció el martes 10 de noviembre de 2026 a sus 78 años de edad, según confirmaron el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Bogotá.

A lo largo de su trayectoria, el baterista y pionero del rock nacional formó parte de varias agrupaciones legendarias como Génesis, Los Speakers y Milo A Go-Go.

“Me están destrozando”: reconocida influencer colombiana rompe en llanto al exponer ofensivos mensajes que recibe en redes

Cada una de estas bandas fue fundamental para definir los orígenes del rock colombiano. Con Génesis, Latorre dejó un legado imborrable entre 1972 y 1988, época en la que participó en la grabación de diferentes producciones discográficas, entre ellas A Dios (1972), Yakta Mama (1975), El paso de los Andes (1981) y En un Planeta Lejano (1982).

De acuerdo con la información difundida por las entidades citadas, ‘Kich’ nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1948 y en 1965 comenzó su carrera como músico aficionado con el grupo Los Pelos, en la discoteca la Gioconda.

A partir de ese momento, Latorre decidió dedicar su vida a fortalecer y enriquecer la escena del rock colombiano, haciendo parte de otras agrupaciones como Los Amerindios, Mecánica Nacional y Kch Banda.

Por su trabajo como baterista independiente, se destacó participando en las sesiones de grabación de diferentes producciones discográficas de reconocidos artistas colombianos como Francisco ‘Pacho’ Zapata, Claudia de Colombia y Óscar Golden, con quienes tuvo la oportunidad de aportar su talento y experiencia musical.

Asimismo, hizo parte de importantes agrupaciones y proyectos orquestales, al tocar junto a las orquestas de Marco Rayo, Bandos Club y la Banda del Marciano, consolidando así una carrera marcada por la versatilidad y su participación en diversos escenarios de la música nacional.

Además de desempeñarse como baterista, ‘Kich’ también hizo historia como gestor cultural y apasionado promotor del arte y la cultura. Por esta razón, desde muy temprana edad, optó por dedicar su vida a fortalecer y enriquecer la escena del rock colombiano.

Entre las bandas que se suman a su lista de experiencias en la industria musical sobresalen también Los Amerindios, Mecánica Nacional y Kch Banda.

“De corazón, les pido excusas”: entre lágrimas de Claudia Bahamón, así se despidió el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

“Lamentamos el fallecimiento del músico colombiano Jorge Latorre “Kch” (1948–2026), figura fundamental en la historia del rock nacional. Hablar de “Kch” es hablar de los orígenes del rock colombiano; de agrupaciones como Génesis, Los Speakers, Milo A Go-Go, Los Amerindios, Mecánica Nacional y Kch Banda, entre muchas otras", señaló el Ministerio de Cultura.

De igual manera, la entidad compartió un mensaje de condolencias para su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad artística, asegurando que “su legado permanecerá en la memoria cultural de Colombia”.