Se conocen nuevos detalles del estado de salud de Adriana Betancur tras su delicada cirugía en la UCI: “Delicada bajo supervisión”

Adriana Betancur fue sometida a una cirugía este miércoles, 11 de noviembre, en la Clínica Palermo de Bogotá, tras permanecer internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones derivadas de su enfermedad renal.

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Su familia confirmó en redes sociales que el procedimiento salió bien, aunque la presentadora continúa en recuperación y bajo estricta observación médica.

La noticia trajo un respiro para los seguidores de la comunicadora social paisa y para sus colegas de la televisión, quienes desde inicios de semana estaban pendientes de su evolución.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, sus allegados publicaron un mensaje para agradecer las cadenas de oración y actualizar el reporte clínico.

“Sabemos que muchos están preocupados y pendientes de su salud, por eso queremos contarles que Adri salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien. En este momento se encuentra en recuperación, aún delicada y bajo supervisión médica”, señaló el comunicado firmado por su familia.

Revelan cómo sigue la salud de Adriana Betancur Foto: Tomado de redes

La emergencia médica comenzó el pasado domingo, cuando Betancur ingresó de urgencia a la Clínica Palermo por un fuerte dolor abdominal.

Según explicó su hermano, Leonardo Betancur, en diálogo previo con SEMANA, el malestar fue provocado por una peritonitis, una inflamación en la membrana interna del abdomen asociada al catéter que la presentadora utiliza en casa para realizarse su diálisis peritoneal.

Esta infección obligó a suspender temporalmente su tratamiento renal. De acuerdo con el testimonio de su hermano el martes 10 de noviembre, la demora en la asignación de un especialista externo en nefrología y la falta del procedimiento de filtrado hicieron que su cuerpo empezara a retener líquidos de manera crítica.

La acumulación de líquidos terminó afectando sus pulmones, por lo que en la noche del lunes los médicos tuvieron que intubarla e ingresarla a cuidados intensivos.

Posteriormente, tras el llamado urgente de familiares y amigos en redes sociales, la presentadora recibió valoración especializada y sesiones de hemodiálisis para estabilizar su organismo antes de entrar al quirófano este miércoles.

Aunque los familiares no especificaron los detalles técnicos de la intervención quirúrgica ni cuánto tiempo más permanecerá en la UCI, dejaron claro que el balance inicial es alentador dentro de la complejidad del cuadro clínico.

“Han sido días muy difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza. Seguimos confiando en Dios y en su fortaleza”, agregaron en el texto compartido en Instagram, donde también resaltaron el respaldo masivo del público: “No saben lo bonito que es sentir tanto cariño alrededor de ella”.

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Adriana Betancur, recordada por su trabajo en programas como Muy Buenos Días del Canal RCN, ha sido abierta con el público sobre su condición médica desde hace más de diez años. En 2011, durante un chequeo de rutina, fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica, una enfermedad que impide que los riñones filtren adecuadamente los desechos y el exceso de agua de la sangre.

En 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar su calidad de vida durante cinco años. Sin embargo, en 2019 su cuerpo rechazó el órgano y desde entonces ha tenido que someterse de manera permanente a terapias de diálisis mientras permanece en lista de espera por un segundo trasplante.