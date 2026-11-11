Nuevo parte de Juan Fernando Quintero pone a esperar a los hinchas del Medellín: Amaranto se pronunció

Para ver a Juan Fernando Quintero nuevamente con el Deportivo Independiente Medellín aún habrá que esperar más tiempo. El volante de 33 años se sigue recuperando de su lesión muscular del recto femoral izquierdo.

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Ya van casi dos meses desde que Quintero jugó su último partido con Medellín. Fue el 22 de septiembre de 2026, frente a Jaguares de Córdoba, y después se ha concentrado en recuperarse de la lesión.

En medio de los días que Quintero ha estado fuera de las canchas, surgió información que apuntaba a un posible regreso del volante al terreno de juego. Sin embargo, son rumores que el propio entrenador del Independiente Medellín, Amaranto Perea, salió a desmentir.

Juan Fernando Quintero sigue en proceso de recuperación con el DIM. Foto: @DIM_Oficial

Amaranto Perea: “JuanFer no está listo”

En diálogo con ESPN Colombia, el pasado 10 de noviembre, Amaranto Perea no solo confirmó que Juan Fernando Quintero aún no está listo para volver a jugar con Medellín, sino que cuestionó la información que se filtra del club.

“JuanFer no está, y no sé por qué se ha especulado tanto con cierta información que realmente lo que hace es confundir más a la gente”, arrancó afirmando Amaranto Perea.

Y añadió: “Hay una cosa bastante particular, que voy a aprovechar, y es que del club se filtran muchas cosas. Se filtra cualquier tipo de información, y la información que es cercana a la verdad es distorsionada. Hoy tenemos un gran problema porque tenemos miedo de que se filtren las cosas”.

¿Juan Fernando Quintero estará listo para cuadrangulares?

Es la opción más viable: que Juan Fernando Quintero se recupere de su lesión y regrese a las canchas, con Independiente Medellín, para afrontar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll.

Con 29 puntos en 18 partidos jugados, Medellín está prácticamente confirmado en los cuadrangulares. Un empate ante Águilas Doradas, en la jornada 19, lo deja oficializado en los ocho. Incluso, perdiendo, y sin Tolima sumando ante el Cali, el poderoso se mete en la pelea.

Por tanto, Amaranto Perea y sus dirigidos ya piensan en figurar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-ll y pelar por la tan ansiada y esquiva séptima estrella, con Quintero y Jackson Martínez en su nómina.