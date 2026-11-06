‘Pintura’ de asistencia de Jackson Martínez descresta en Colombia: liquidó la goleada a Fortaleza

La estadística acompaña a Jackson Martínez. En su regreso al Deportivo Independiente Medellín acumula un gol, y una asistencia, en dos partidos. Su último sello en el campo fue este viernes, 6 de noviembre de 2026, en la goleada ante Fortaleza (3-0) en Bogotá.

Jackson Martínez debutó con Medellín y le dio la victoria ante Alianza FC

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Corría el minuto 88 de partido, Medellín ganaba cómodamente 2-0 a Fortaleza, pero faltaba la cereza del pastel. Jackson Martínez le hizo una mágica asistencia a Esneyder Mena, desde la mitad de la cancha, que acabó en gol.

🔵🔴 ¡Es goleada de Medellín! ¡Mena anotó el 3-0 contra Fortaleza! #LALIGAxWIN https://t.co/GFbtB7eTho — Win Sports (@WinSportsTV) November 7, 2026

Jackson había ingresado al minuto 65 del segundo tiempo, y aunque intentó varias veces acercarse al gol, no lo pudo concretar. Sin embargo, la asistencia se llevó todo tipo de elogios entre la prensa, los aficionados, y los usuarios en redes sociales.

Cha Cha Cha Martínez venía de anotarle gol a Alianza FC, el pasado 1 de noviembre, en su regreso al fútbol luego de seis años, y en su retorno al Medellín tras 17 años.

Con el regreso de Jackson Martínez, Medellín supera la crisis y se acerca a la clasificación

Es cierto que el peso de un equipo no recae en un solo jugador, pero qué diferente se ve el Medellín con el regreso de Jackson Martínez a las canchas. Se trata de un referente de la institución, que supo ser campeón y que se puso a punto para volver a aportar a su querido poderoso.

Con su gol ante Alianza, y su asistencia contra Fortaleza, Medellín sumó seis puntos vitales que lo dejan parcialmente en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 29 puntos. Así, el equipo paisa queda prácticamente adentro de los cuadrangulares, aunque matemáticamente falta la confirmación y el desarrollo de otros partidos.

Más allá de las críticas, porque es cierto que el retorno de Jackson a los terrenos de juego se demoró más de lo que se creía, se le nota un aire diferente al Medellín. Eso, más el hambre de títulos por tantos años de subcampeonatos, ilusiona a la hinchada roja.