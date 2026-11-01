Oficial: Independiente Medellín anunció decisión sobre Jackson Martínez, y hay revuelo en el FPC

Hay un revuelo generalizado en el FPC. Este domingo, 1 de noviembre de 2026, Jackson Martínez podría volver a jugar profesionalmente luego de seis años, y sería su regreso al balompié nacional tras casi 17 años.

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Concretamente, Deportivo Independiente Medellín anunció a Jackson Martínez como uno de sus convocados para el partido contra Alianza FC, este domingo, en el Atanasio Girardot. El partido es válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-ll.

Independiente Medellín anuncia la primera convocatoria de Jackson Martínez en 2026

Jackson Martínez fue anunciado como refuerzo del Deportivo Independiente Medellín el 11 de septiembre de 2026. Sin embargo, desde la institución paisa siempre fueron claros e hicieron público que el primer partido de La Pantera, en la Liga BetPlay, tendría que esperar.

Hay varias razones detrás del tiempo que tuvo que esperar Jackson Martínez para ser convocado con Medellín. La más importante es que lleva seis años sin jugar fútbol profesional, pues una lesión crónica en el tobillo lo obligó a dejar las canchas desde 2020.

Ahora será decisión del técnico del Medellín, Luis Amaranto Perea, si alinear a Jackson Martínez este domingo contra Alianza, o esperar a otro partido para que Cha Cha Cha vuelva al terreno de juego.

🔴🔵 Los elegidos por el profesor Luis Amaranto Perea para el juego de este domingo en el Atanasio Presentados por JFK Cooperativa Financiera https://t.co/byzLeXQgDC — DIM (@DIM_Oficial) October 31, 2026

Sin embargo, ya hay un parte de tranquilidad en los hinchas del poderoso de la montaña. A lo largo de las últimas semanas, las críticas se tomaron por completo las redes sociales, cuestionando si Jackson sí estaba para jugar, o si sería convocado al menos en el todos contra todos de la Liga BetPay 2026-ll.

¿Cuándo fue el último partido de Jackson Martínez en el FPC?

Una fecha inolvidable para los hinchas del Medellín: 20 de diciembre de 2009, cuando el poderoso se coronó campeón de su quinta estrella, venciendo en la gran final a un sorprendente Atlético Huila.

Fue la consagración de Jackson como un delantero que marcó época en Colombia, y que luego haría historia en el extranjero y en Selección.

Jackson Martínez con los colores del Deportivo Independiente Medellín en 2009. Foto: Colprensa - El Colombiano.

Después, aparecieron las lesiones y lo alejaron de un buen rendimiento, mismo con el que llegó a descrestar en el balompié internacional. Hoy, la Liga BetPlay espera con alta expectativa el regreso a las canchas, y al gol, de un jugador que promete ser la esperanza de un Independiente Medellín con hambre de títulos.