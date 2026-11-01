El Ministerio de Minas y Energía anunció la habilitación de una excepción temporal de las restricciones de circulación en fines de semana y días festivos para los vehículos de carga que transportan combustibles destinados a plantas de generación térmica.

MinTransporte anuncia restricciones de movilidad para vehículos de carga en puente festivo y fin de año

Esta medida fue gestionada por el MinMinas ante la cartera de Transporte y las demás autoridades competentes de tránsito como parte del Plan Energía YA, diseñado para mitigar los impactos del fenómeno de El Niño.

¿Cuáles son los términos y condiciones de la excepción?

La excepción rige desde el 31 de octubre de 2026 y se extenderá, inicialmente, hasta enero de 2027 durante los fines de semana y días festivos restantes del periodo.

Los combustibles y energéticos amparados por la medida son combustóleo (HFO), carbón térmico, crudos, electrocombustible, Bioacem, gasolina, ACPM, biodiésel, alcohol carburante, gas licuado de petróleo (GLP), JET A1, AVGAS y gas natural comprimido (GNC).

El beneficio aplicará exclusivamente a los vehículos de carga autorizados cuyo destino comprobado sean las plantas de generación térmica.

En su pronunciamiento, el Gobierno enfatizó que los transportadores deberán cumplir con la totalidad de las normas de tránsito, los requisitos de seguridad vial y las directrices de las autoridades viales.

Asimismo, anunció que mantendrá una coordinación permanente con los diferentes agentes del sector para monitorear el abastecimiento y prevenir posibles afectaciones.

Durante los fines de semana y festivos en Colombia, el Ministerio de Transporte suele aplicar restricciones a vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas. Foto: Colprensa

¿Cuáles son las restricciones habituales?

Durante los fines de semana y festivos en Colombia, el Ministerio de Transporte suele aplicar restricciones a vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas.

En jornadas de alta circulación, como los puentes festivos, en varios corredores viales se implementan franjas de restricción de carga, reversibles y contraflujos con el fin de priorizar el éxodo y retorno de vehículos particulares.

¿Por qué se hace la excepción para transportar combustible?

Ante la disminución de los aportes hídricos provocada por el fenómeno de El Niño, el país requiere incrementar la generación de energía a través de su parque térmico.

Con esta disposición, el Ministerio de Minas y Energía busca garantizar la entrega oportuna de insumos a las centrales térmicas para no comprometer el respaldo eléctrico del Sistema Interconectado Nacional ante picos de demanda.