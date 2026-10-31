Ideam revela qué departamentos enfrentan déficit de lluvias por El Niño y qué pasará en noviembre

Este sábado 31 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su balance climático oficial para noviembre, confirmando que la segunda temporada de lluvias en Colombia no se desarrolló de forma habitual ni generalizada debido a la incidencia directa del fenómeno de El Niño.

Fenómeno de El Niño en Colombia: el Ideam explica su intensidad, sus efectos y qué viene

Aunque este fenómeno suele asociarse popularmente con sequía total, el Ideam recordó que no significa que deje de llover en el país, pues sus efectos varían según la región y las condiciones atmosféricas locales, lo que permite episodios de lluvias intensas en medio de un escenario general de déficit.

De hecho, el comportamiento de octubre fue heterogéneo: mientras sectores muy localizados registraron precipitaciones por encima de los valores históricos esperados, varias regiones presentaron déficits significativos.

El fenómeno de El Niño influye directamente en la disminución de las precipitaciones en estas zonas del territorio nacional. Foto: Ideam

¿Cuáles son los departamentos en alerta por déficit?

De acuerdo con el análisis de anomalías de precipitación del instituto, los déficits puntuales se concentraron en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Huila, Tolima y Vaupés.

El fenómeno de El Niño influyó directamente en la disminución de las precipitaciones en estas zonas del territorio nacional, frenando el volumen y la frecuencia esperada para lo que habitualmente constituye la segunda época más lluviosa del año.

¿Qué pasará en noviembre? El caso de Nariño

A diferencia de las regiones secas, el departamento de Nariño se destacó durante octubre por registrar excesos de precipitación frente a sus promedios climatológicos.

En su seguimiento oficial, el Ideam advirtió que esta condición de abundantes lluvias se mantendría durante noviembre en Nariño.

Ante este panorama, la entidad instó a las autoridades territoriales y a los organismos de gestión del riesgo a mantenerse atentos ante posibles emergencias o eventos asociados, e invitó a la ciudadanía a consultar los canales oficiales y adoptar medidas preventivas según las condiciones de cada región.