Nuevo crimen de guardia del Inpec en Cali: Gobierno De La Espriella rechaza ataque

Durante el viernes 30 de octubre, el dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario - Inpec, Luis Francisco Ramírez, fue asesinado en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, en Cali, el centro de reclusión en donde estaba trabajando.

Las primeras versiones indican que el funcionario fue asesinado después de que terminó su jornada laboral y transitaba por el barrio El Recuerdo, cerca a ese establecimiento carcelario ubicado en la capital del Valle del Cauca.

Desde el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella rechazaron de manera categórica el crimen del dragoneantes Luis Francisco Ramírez Sáchica, quien dedicó más de 18 años de su vida al servicio de la institución que se encarga de custodiar las cárceles del país.

El ministro de Justicia, Iván Canción, también se sumó a las voces de rechazó y destacó que Ramírez Sáchica tuvo una trayectoria con reconocimientos por buena conducta y compromiso con el servicio público. La violencia cegó su vida.

Desde esa cartera expresaron toda la solidaridad a la familia, compañeros y a todos los funcionarios del Inpec, pero de paso reiteraron la determinación del Gobierno nacional para enfrentar con contundencia las acciones criminales que se vienen perpetrando contra servidores del Estado que garantizan la seguridad del sistema penitenciario.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: Juan Carlos Sierra

El ministro Cancino manifestó a través de un comunicado: “Estos hechos son inadmisibles. Ningún funcionario del INPEC debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o ataques por el cumplimiento de su deber. Atentar contra nuestros guardianes es atentar contra la institucionalidad y la seguridad de los colombianos”.

El Gobierno De La Espriella continuará articulando esfuerzos con las autoridades competentes para dar con los responsables de este crimen, llevarlos ante la justicia y evitar que este nuevo hecho de violencia contra un funcionario del Instituto Penitenciario quede en la impunidad.

El rechazo del procurador

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también se sumó a las voces de rechazo por el asesinato del dragoneante Ramírez y confirmó que su crimen se perpetró tras terminar su jornada laboral en la cárcel de Vista Hermosa.

Eljach expresó sus “condolencias y solidaridad” con los familiares y amigos del guardia, y le pidió a las autoridades de la ciudad adelantar “las investigaciones que permitan dar con los responsables de este repudiable hecho.