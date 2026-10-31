Fico Gutiérrez pide exponer a los responsables del “robo” a Medellín tras traslado de Miguel Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido uno de los políticos que más ha resaltado el traslado de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, tras una decisión judicial.

Pero ahora le ha pedido a sus seguidores en X que ayuden a identificar a los cómplices que habrían participado en el “robo” a Medellín y hasta advirtió que algunos involucrados estarían intentando “asomar la cabeza para aspirar a Alcaldía. Cínicos”.

El alcalde Fico Gutiérrez publicó en su cuenta personal: “ Ya cayó el primero del Clan Quintero. Vienen más hasta llegar al jefe de la banda. Las pruebas son contundentes. Pero ojo que hay muchos que están pasando de agache y que fueron cómplices del robo que le hicieron a Medellín”.

Su pronunciamiento se conoció horas más tarde de que aparecieron las fotografías y los videos del hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, trasladado por una pista de atterizaje para aborgar una aeronave nacional para cumplir su medida privativa en la cárcel de Cómbita.

Esa situación se dio después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, revocó la medida de casa por cárcel que tenía Miguel Quintero desde el passado 2 de octubre y ordenó su traslado inmediato a un centro de reclusión, definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

SEMANA revela las primeras imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita tras decisión judicial

Frente a esa situación, el alcalde Federíco Gutiérrez insistió: “Tocará volverlos a visibilizar. Muchos sabemos quiénes son. Ya van 57 imputados. Pero faltan muchos. ¿Qué tal si haciendo repost a este mensaje, los vamos mencionando?”.

El hermano de Daniel Quintero Calle permanece privado de su libertad a partir de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por un presunto escándalo de corrupción que se habría cocinado dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA).

El expediente ha señalado que Miguel Quintero habría sido un articulador para nombramientos, remoción de funcionarios y la supuesta apropiación del 15% de un paquete contractual avaluado en 17.000 millones de pesos, lo que equivaldría a casi 2.500 millones de pesos.

El presidente Abelardo De La Espriella destacó el traslado de Quintero Calle asegurando que en su Gobierno no habrá espacio para la impunidad ni para los privilegios carcelarios.