Capturan a Miguel Quintero: es trasladado a Cómbita, Boyacá

Fue capturado Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, investigado por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).

El exconcejal, señalado por la Fiscalía como el cerebro de un entramado para saquear recursos del Amva, estaba en casa por cárcel desde el 2 de octubre, pero este viernes el juez primero penal del circuito de Medellín revocó esa medida y ordenó su traslado a un centro de reclusión que el Inpec defina.

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Quintero Calle ha defendido su inocencia, mientras que la Fiscalía sostiene que cuenta con elementos probatorios que lo vinculan al caso.

El ente acusador tiene chats, entrevistas y documentos que vincularían a Quintero Calle con el nombramiento, por intermedio de una tercera persona, de funcionarios dentro del Amva, así como con la salida de otros que presuntamente le incomodaban.

Miguel Quintero, investigado y detenido por presuntamente formar parte de una red de corrupción. Foto: FOTO: FACEBOOK MIGUEL QUINTERO CALLE

Además, lo señala de participar en un acuerdo económico que “se concretó en junio del año 2020 en las mismas instalaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la ciudad de Medellín, entre (Álvaro) Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid”.

Estos tres últimos también están vinculados a este escándalo: Álvaro Villada y Vanessa Álvarez, como investigados, y Cadavid, como firmante de un principio de oportunidad que lo convirtió en testigo estrella de la Fiscalía.

El ente acusador estableció cómo se estructuraron esos contratos por un monto de 17.000 millones de pesos y cómo se movieron esos recursos, presuntamente, para que Quintero Calle se apropiara del 15 %, es decir, 2.481 millones de pesos: 1.654 millones de pesos en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.

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“Se comienza a hacer justicia y sigue el jefe de la banda; son los responsables del robo que le hicieron a Medellín, que se termine de hacer justicia, faltan mucho y, por supuesto, el jefe de la banda”, dijo en redes sociales el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Por su parte, Daniel Quintero, hermano de Miguel, reiteró su confianza en la inocencia de su hermano.

“Fuerza, Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de cómo se manipularon las pruebas, los testimonios y quiénes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”, señaló en X.