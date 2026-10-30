Antioquia

Condecoran a 18 militares en Antioquia tras operación contra el Clan del Golfo: “No tenemos con qué pagarles todo lo que hacen”

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó el sacrificio de los uniformados y sus familias durante la ceremonia de reconocimiento.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

30 de octubre de 2026 a las 2:29 p. m.
Antioquia condecoró a 18 militares por operación contra el Clan del Golfo.
Antioquia condecoró a 18 militares por operación contra el Clan del Golfo. Foto: Foto: redes sociales

Dieciocho integrantes del Ejército Nacional recibieron la Medalla Atanasio Girardot por su participación en operaciones contra organizaciones criminales en Antioquia.

Entre las acciones reconocidas está un combate en Jericó, donde murió alias ‘Terry’, señalado de pertenecer al Clan del Golfo.

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¿Por qué condecoraron a los 18 militares en Antioquia?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó la ceremonia en la que fueron condecorados 18 integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 7, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional.

Los uniformados recibieron la Medalla Atanasio Girardot, una distinción otorgada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del departamento.

Esto, como reconocimiento a su participación en operaciones militares contra estructuras criminales que delinquen en el territorio antioqueño.

Durante el acto, el mandatario departamental destacó el compromiso de los integrantes de la Fuerza Pública y el sacrificio que también hacen sus familias durante el cumplimiento de sus labores.

“No tenemos con qué pagarles todo lo que ustedes hacen. Reconocerles ese esfuerzo, a través de la medalla de otro héroe, Atanasio Girardot, es una pequeña muestra de lo mucho que nos importan”, expresó Rendón.

El operativo en Jericó que motivó la distinción

Uno de los hechos centrales detrás de este reconocimiento fue una operación militar desarrollada el 2 de octubre de 2026 en zona rural de Jericó, en el suroeste antioqueño.

En ese lugar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 7 se enfrentaron con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

De acuerdo con el balance entregado por la Gobernación de Antioquia, el combate dejó tres presuntos integrantes de esa organización armada muertos. Entre ellos estaba un hombre conocido con los alias de ‘Terry’ o ‘Keiner’.

Según la información oficial, este hombre estaría vinculado con homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en la región.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron cuatro armas de fuego, municiones y documentos relacionados con la estructura criminal.

Sin embargo, el enfrentamiento también dejó un integrante del Ejército herido. Se trata del soldado profesional René Rosero Rosero, quien fue evacuado para recibir atención médica.

La operación fue reportada por las autoridades militares el mismo 2 de octubre.

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Entre los 18 integrantes del Ejército reconocidos se encuentran oficiales, suboficiales y soldados profesionales que participaron en las acciones militares.

La lista está encabezada por el coronel Diego Fernando Tonguino Buchely, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 7; los tenientes coroneles Juan David Zuleta Marín y Wilmar Niño Vivas; el mayor Adel Fabián Granados Cruz y el teniente Gustavo Gonzáles Brand.

También fueron reconocidos seis sargentos, un cabo segundo y seis soldados profesionales.Entre estos últimos están René Rosero Rosero, quien resultó herido durante el combate en Jericó, y Brayan Flórez Barrios.