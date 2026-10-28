El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a través de un video en sus redes sociales al desafortunado panorama que presenta el Parque Lleras, dominado por la explotación sexual y redes criminales nacionales e internacionales.

Incautación de bienes, más de 430 capturados y golpe a redes de trata de personas: así va la recuperación del Parque Lleras

“Díganme quién en sus cinco sentidos puede defender lo que está pasando en el Parque Lleras. No, nosotros estamos dando una lucha ética y yo me comprometí con Medellín que iba a recuperarlo. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer”, dijo el alcalde.

Este destino que, antes era reconocido por atraer turistas tras su privilegiada ubicación en El Poblado, uno de los barrios más exclusivos de Medellín, en donde destacaba la excelencia de sus bares, la amplia oferta gastronómica y su espacio natural, hoy es escenario de la explotación sexual y el turismo de excesos.

La realidad sobre lo que está pasando en el Parque Lleras. Vamos con toda. https://t.co/lfqWd6rFUG — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 29, 2026

El alcalde antioqueño insistió en los trabajos que ya ha realizado su gestión al respecto: “Esto lo arrancamos cuando llegamos al gobierno y hemos hecho muchos operativos y faltan muchos más”.

Entre los reconocimientos más impactantes del alcalde, destaca la consolidación de bandas dedicadas a la trata de redes de personas.

En la publicación del gobernante, cita la portada de SEMANA del 9 de marzo de 2024: ‘La Guerra de Fico’, en donde este medio reportó los operativos de la alcaldía de Medellín, comandada por Gutiérrez, en este doloroso mundo de drogas, sexo y dólares.

“Lo que se ve ahora es prostitución, pedofilia, drogas y explotación sexual infantil. Todo un mercado macabro manejado por poderosas estructuras delincuenciales, dedicadas a la trata de personas, que custodian el lugar. Están por todas partes. Vigilan a las mujeres y a los clientes”, reportó esta revista en la entrega periodística citada.

La guerra de Fico: Informe especial de SEMANA

Para entender la magnitud de la situación actual en los alrededores del Parque Lleras, basta con ver la habitabilidad del sector, en donde, a hoy, solamente queda una casa familiar. El barrio dejó de ser residencial y fue dominado por la perversión.

Gabriel Jaime Salazar Goez habitante de la ultima casa familiar del parque lleras en Medellín Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Los comerciantes que se están “quebrando”

En el video de este 28 de octubre de 2026, Gutiérrez se refirió sobre la queja de algunos que dicen que los operativos “están quebrando a los comerciantes”.

El alcalde dejó ver en el video cómo algunos de estos comercios efectivamente están quebrando; sin embargo, precisó: “Algunos de esos negocios son de propiedad de ‘El mexicano’, una persona que fue extraditada y que lo capturamos acá saliendo de un gimnasio de El Poblado”.