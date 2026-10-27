El momento en que Abelardo De La Espriella increpa al hijo y al hijastro de Iván René Valenciano, capturados en Medellín

Un hecho inédito sucedió en la madrugada de este martes, 27 de octubre, en Medellín durante el despliegue de la operación Cerco Épico, en la que participaron el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el alcalde, Federico Gutiérrez, quien hasta ese momento era su secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

En imágenes difundidas por presidencia de la República se ve el momento en el que De La Espriella increpa a dos de los capturados.

“Este es Risas y este es Valenciano, es que ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas, 13 años robando, azotando a la gente, se les acabó la fiesta; bienvenidos a la Patria Milagro, van a saber lo duro que muerde el Tigre”, les dijo.

Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín le confirmaron a SEMANA que se trata del hijo y el hijastro de Iván René Valenciano, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano.

El primero fue identificado como Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, y el otro como Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas.

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, capturado por ser supuesto integrante de la banda La Roja, en Medellín. Foto: Redes sociales

Los dos cayeron en medio de un segundo operativo en medio de ese gran despliegue contra la banda La Roja en el que las autoridades hicieron 10 allanamientos.

Además de Risas, señalado como el coordinador de la banda, y Valenciano, fueron detenidas otras cinco personas, junto a otras cinco personas.

Ante la justicia, los capturados tendrán que explicar la procedencia de 1.600.000 pesos en efectivo, una motocicleta y ocho celulares que les fueron incautados.

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Durante seis meses, investigadores policiales investigaron los movimientos de esa banda, realizaron análisis de líneas telefónicas y más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que les permitió identificar cómo se dedicaban al hurto selectivo de joyas, relojes de alta gama y dinero en efectivo, principalmente en los barrios Laureles, Belén y El Poblado, de Medellín, así como en otras ciudades.

Fuentes policiales le dijeron a SEMANA que mientras Risas coordinaba a la banda, Valenciano se encargaba de marcar a los víctimas para que los ladrones les arrebataran sus pertenencias al salir de establecimientos comerciales y entidades financieras.

De hecho, de Valenciano se sabe que fue detenido el 27 de junio de 2024 al ser señalado de participar en hurto en un establecimiento comercial del barrio Belén La Mota, en el suroccidente de Medellín.

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes fue capturado por millonario robo en Medellín. Foto: Policía de Antioquia.

El menor de los cinco hijos del exfutbolista negó cualquier responsabilidad, pero fue cobijado con una medida de casa por cárcel mientras avanza la investigación.

Según la Policía Metropolitana, esta banda estaba en la capacidad de lograr golpes delincuenciales de hasta 200 millones de pesos mensuales.

Además del hurto que tenía con casa por cárcel a Valenciano, los investigadores pudieron establecer que la banda participó en 12 robos, varios de ellos bajo la modalidad de fleteo.

La Roja es una banda con histórica presencia en la comuna 8- Villa Hermosa, en el oriente de la capital antioqueña, y tiene vínculos con el grupo delincuencial organizado Caicedo.

En 2024 y febrero de 2026 ya habían sido detenidos ocho integrantes de la banda.

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El balance de ese operativo en el que participó el Presidente, inédito en la ciudad, es de 135 personas capturadas, 153 allanamientos y 98 expulsiones, según Presidencia.

Además, la muerte de alias Primo sangre, segundo cabecilla de las disidencias del frente 36 de las Farc en Antioquia, abatido por la Policía Nacional al “oponer resistencia durante el operativo” en el corregimiento de San Cristóbal, dijo esa dependencia del Gobierno nacional.

De la misma manera, Presidencia informó de la incautación de 10 armas de fuego incautadas, entre ellas un fusil, siete pistolas y un revólver, además de cinco armas traumáticas, 59 celulares y siete radios de comunicación, también de la incautación de 717 millones de pesos y 25.000 euros.

El Presidente De La Espriella indicó además que fueron hallados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas.