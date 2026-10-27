¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA! ¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS Y CRIMINALES! ¡Y LOS RESULTADOS SIGUEN CRECIENDO! Con apenas el 85 % de la información procesada, nuestro Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) reporta resultados contundentes: ¡135 CAPTURAS, 153 ALLANAMIENTOS Y 98 EXPULSIONES! El balance, con corte a las 6:30 de la mañana de hoy, 27 de octubre, incluye: 135 capturas: 54 en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y 4 aprehensiones adicionales. ¡1 NARCOTERRORISTA DADO DE BAJA, ALIAS “PRIMO SANGRE”, SEGUNDO CABECILLA DE LAS DISIDENCIAS DEL FRENTE 36 DE LAS FARC EN ANTIOQUIA, QUIEN FUE ABATIDO POR NUESTRA POLICÍA NACIONAL AL OPONER RESISTENCIA DURANTE EL OPERATIVO! Una notificación roja de INTERPOL. 10 armas de fuego incautadas, entre ellas un fusil, 7 pistolas y un revólver, además de 5 armas traumáticas, 59 celulares y 7 radios de comunicación. ¡717 MILLONES DE PESOS Y 25.000 EUROS INCAUTADOS! También fueron incautados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas. ¡Y APENAS VAMOS EN EL 85 % DE LA INFORMACIÓN! ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE Y LOS RESULTADOS SIGUEN AUMENTANDO! Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, del Ejército , al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y a los miembros de la Fiscalía General de la Nación por esta labor coordinada, que demuestra que cuando nuestras instituciones trabajan unidas, con inteligencia, determinación y contundencia, los resultados llegan. ¡Toda mi gratitud y respaldo a quienes arriesgan su vida para proteger a los colombianos! ¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS CRIMINALES DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA: SE LES ACABÓ LA FIESTA! Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus estructuras criminales. No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror. ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO Y NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO! ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅