Política

Abelardo De La Espriella dio golpe contundente a la criminalidad en Medellín: 135 capturas en 24 horas

El mandatario aseguró que se dio de baja al narcoterrorista “Primo Sangre”

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 7:29 a. m.
Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, hizo nuevo operativo en Medellín.
Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, hizo nuevo operativo en Medellín. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella llegó con una idea clara al Gobierno y es la de restablecer el orden y la seguridad en todo el país. Por ello, desde sus primeros días, se enfiló para establecer un control riguroso y atrapar a quienes delinquen en todo el país sin control alguno.

El último operativo lo realizó en Medellín y también en todo el departamento antioqueño, reportando cifras favorables para la seguridad de la ciudad, azotada fuertemente por el microtráfico, los robos, extorsiones y otros delitos.

El mandatario aseguró que con apenas el 85 % de la información procesada, el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) reportó resultados contundentes, pues realizó 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones, siendo el balance con corte a las 6:30 de la mañana de este 27 de octubre.

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