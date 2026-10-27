Abelardo De La Espriella encaró a señalados criminales en Medellín: “Se les acabó la fiesta”

En medio del operativo que lideró en Medellín el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la madrugada de este martes 27 de octubre, en compañía del alcalde Federico Gutiérrez, no pasó desapercibida una situación que protagonizó el mandatario colombiano.

Presidente De La Espriella lidera megaoperativo en Medellín: más de 100 allanamientos

Tiene que ver con la encarada que le pegó el jefe de Estado a varios señalados criminales en la capital del departamento de Antioquia en pleno procedimiento de captura, les dio la bienvenida a la Patria Milagro y advirtió que “se les acabó la fiesta”.

A dos presuntos delincuentes les dijo: “Este es Risas y este es Valenciano. Ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente se les acabó la fiesta. Bienvenidos a la Patria Milagro, van a saber lo duro que muerde el Tigre”.

El presidente Abelardo De La Espriella encaró a señalados criminales en operativo que lideró en Medellín: “Bienvenidos a la Patria Milagro”, “se les acabó la fiesta” y “una persona que hace eso no es un hombre de verdad: esclavizar a las mujeres”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/My9sywFRzj — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

Y a otro señalado criminal lo increpó De La Espriella: “Se llevaban mujeres desde Colombia engañadaS para esclavizarlas sexualmente. Una persona que hace eso no es un hombre de verdad: esclavizar a mujeres. Vas a ver como termina este proceso, bienvenido a la Patria Milagro, Zapata”.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado entregó otros detalles de los operativos: “¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA ¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS Y CRIMINALES! ¡Y LOS RESULTADOS SIGUEN CRECIENDO!”.

La intervención contó con el acompañamiento del presidente Abelardo De La Espriella, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, en el marco de las acciones contra la criminalidad en Medellín y Antioquia. Foto: X

“Con apenas el 85 % de la información procesada, nuestro Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) reporta resultados contundentes: ¡135 CAPTURAS, 153 ALLANAMIENTOS Y 98 EXPULSIONES! El balance, con corte a las 6:30 de la mañana de hoy, 27 de octubre, incluye: 135 capturas: 54 en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y 4 aprehensiones adicionales”, afirmó el mandatario.

También dejó de presente en sus redes sociales: “¡1 NARCOTERRORISTA DADO DE BAJA, ALIAS “PRIMO SANGRE”, SEGUNDO CABECILLA DE LAS DISIDENCIAS DEL FRENTE 36 DE LAS FARC EN ANTIOQUIA, QUIEN FUE ABATIDO POR NUESTRA POLICÍA NACIONAL AL OPONER RESISTENCIA DURANTE EL OPERATIVO!”.

“Una notificación roja de Interpol. 10 armas de fuego incautadas, entre ellas un fusil, siete pistolas y un revólver, además de cinco armas traumáticas, 59 celulares y 7 radios de comunicación. ¡717 MILLONES DE PESOS Y 25.000 EUROS INCAUTADOS! También fueron incautados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas. ¡Y APENAS VAMOS EN EL 85 % DE LA INFORMACIÓN! ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE Y LOS RESULTADOS SIGUEN AUMENTANDO!”, recalcó.

Y concluyó con el balance: “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, del Ejército , al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y a los miembros de la Fiscalía General de la Nación por esta labor coordinada, que demuestra que cuando nuestras instituciones trabajan unidas, con inteligencia, determinación y contundencia, los resultados llegan. ¡Toda mi gratitud y respaldo a quienes arriesgan su vida para proteger a los colombianos! ¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS CRIMINALES DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA: SE LES ACABÓ LA FIESTA!”.

Los detalles desconocidos del asesinato de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta

“Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus estructuras criminales. No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror. ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO Y NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO! ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE!“, anotó.