Panamá a solo 45 minutos de Colombia: Abelardo De La Espriella dio orden a Satena para activar nueva ruta

Satena es una de las compañías que está en el corazón del país, ya que ha venido adelantando una misión titánica de conectar las regiones a las que no llegan las aerolíneas tradicionales.

SATENA movilizó cerca de 746.000 pasajeros en el primer semestre y fortaleció su operación en 28 departamentos

Esta tarea permite impulsar el desarrollo del país con la apertura de nuevas rutas. Y este lunes 26 de octubre, Satena marcó otro hito en su historia, porque por orden del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, inauguró de manera oficial una nueva ruta.

Se trata del vuelo directo Montería-Panamá, el cual, según las directivas de Satena, permitirá impulsar el desarrollo regional y abrir nuevos caminos de negocios e inversión.

En diálogo con SEMANA, el presidente de Satena, Mateo Arjona, reveló más detalles de la apuesta que tiene la aerolínea con esta nueva ruta que se pone al servicio del país.

Presidente de Satena Mateo Arjona. Foto: SEMANA

“Vamos a tener frecuencias lunes, miércoles y viernes. Y también, algo adicional, por instrucción del señor presidente de la República y después de un análisis minucioso y exhaustivo que hemos realizado, vamos a dar apertura a la ruta Montería-Miami. Es un proyecto que va caminando, va rápido y va a aportar mucho a la patria milagro”, indicó.

Por orden del presidente Abelardo De La Espriella, Satena inauguró oficialmente la nueva ruta Montería-Panamá. El presidente de la compañía, Mateo Arjona, reveló detalles de esta apuesta. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/wmfxAof6Om — Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026

Y agregó: “También sale de un estudio juicioso que hicimos para poder llegar a proyectar las tres frecuencias con la cantidad de viajeros que tenemos, pero nuestra apuesta será que, cuando la ruta madure y coja más fuerza, podamos incrementar las frecuencias y también conectar otras rutas internacionales que ya vienen”.

“Satena hoy tiene 174 rutas a nivel nacional. Satena llega donde ninguna otra aerolínea puede llegar. Tenemos una operación muy robusta y tenemos la capacidad, por nuestras aeronaves, por nuestros pilotos, nuestros estándares de operación, de poder sacar personas de los territorios”, afirmó Arjona.

Inauguración nueva ruta de Satena: Montería- Panamá. Foto: SEMANA

Y puso un ejemplo sobre el potencial que tiene conectar las regiones con destinos internacionales: “Podemos sacar personas de La Chorrera, por ejemplo. Imagínense qué maravilloso sería, y como lo ha mencionado el señor presidente de la República, que una persona de La Chorrera pueda conectarse con John F. Kennedy o con cualquier otro aeropuerto a lo largo del mundo”.

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“Entonces, hoy estamos aquí, en un hito histórico de la conectividad aérea nacional, un hito histórico de Satena y que nos va a traer muchos beneficios y ventajas para la región caribe colombiana en términos de inversión, turismo, desarrollo y progreso. Y lo voy a tener que dejar porque estamos a bordo del vuelo Panamá-Montería”, concluyó el presidente de Satena, Mateo Arjona.

Finalmente, el vuelo directo Montería-Panamá tiene una duración aproximada de 45 minutos.