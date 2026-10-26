Así reaccionaron estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda cuando el presidente Abelardo De La Espriella los saludó

El presidente Abelardo De La Espriella asistió a la conmemoración de los 30 años de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

El evento se realizó en la mañana de este lunes, 26 de octubre, en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, por lo que el mandatario se desplazó hasta allí.

Hubo un momento particular y que llamó la atención: cuando el jefe de Estado llegó a la institución, se bajó de la camioneta blindada y, rodeado de su esquema de seguridad, saludó a los estudiantes.

Apenas De La Espriella salió del vehículo, los presentes comenzaron a aplaudir y arengar por la presencia del presidente, quien muy sonriente saludó con sus manos a los que estaban en esta zona.

De hecho, el mandatario no dudó en acercarse hasta donde algunos estudiantes y darles directamente la mano, mientras que los gritos y aplausos seguían.

Tras esto, De La Espriella finalmente se dirigió hasta el interior del sitio en el que se estaba realizando el evento.