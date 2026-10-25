Retos y desafíos de Ricardo Arias Macías en la Consejería de Derechos Humanos

La designación de Ricardo Arias Macías como nuevo consejero presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en el gobierno de Abelardo De La Espriella, plantea profundos desafíos institucionales.

Ricardo Arias Macías fue designado por Abelardo De La Espriella como consejero de Derechos Humanos

Arias Macías llega de la Defensoría del Pueblo, desde donde lideró el Sistema de Alertas Tempranas, y con cercanía al partido Colombia Justa Libres, el funcionario enfrenta la compleja tarea de transformar diagnósticos en acciones reales.

El primer gran reto será frenar el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales en zonas rurales. Aunque su experiencia le permitió identificar estas amenazas, ahora deberá articular al Ministerio de Defensa, el ICBF y autoridades locales para generar entornos protectores.

Asimismo, lidiará con los desplazamientos forzados, minas antipersonal y la violencia contra líderes sociales.

El segundo desafío radica en la relación entre seguridad y derechos humanos: su gestión deberá garantizar el control territorial de la fuerza pública sin vulnerar el derecho internacional humanitario.

Finalmente, Arias Macías tendrá que tender puentes con organizaciones sociales e instancias internacionales, en un escenario político polarizado donde la nueva administración evalúa debates sensibles sobre el sistema interamericano. La prueba de fuego para el consejero será demostrar que su trayectoria técnica pesa más que las afinidades de su alianza política.