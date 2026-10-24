Ricardo Arias Macías fue designado por Abelardo De La Espriella como consejero de Derechos Humanos

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella publicó la hoja de vida de Ricardo Arias Macías para que esté al frente de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Por esa razón, se espera que la posesión se dé la próxima semana y que inicie sus funciones.

Arias Macías fue candidato a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas, pero no le alcanzó para lograr una curul y se dedicó de lleno a apoyar la campaña de Abelardo De La Espriella.

Sin embargo, su hoja de vida indica que conoce el sector público, ya que trabajó en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio del Interior.

Cuando quiso ingresar a la política electoral, lo hizo con el aval de Colombia Justa Libres, colectividad que tiene entre sus directivos a Ricardo Arias Mora, padre del designado consejero presidencial.