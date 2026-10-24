Álvaro Uribe reaccionó tras petición que le hizo la defensora Iris Marín a la senadora María Clara Posada

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, le respondió a la defensora del Pueblo, Iris Marín, que no se retractará por haber revelado algunas audiencias de los excomandantes guerrilleros de las Farc ante la JEP.

Dichas audiencias generaron polémica, dado que desde algunos sectores cuestionaron la armonía que se evidenció durante esas diligencias entre los funcionarios de la JEP y los ex-Farc. Esto fue considerado una falta de respeto contra las víctimas del conflicto armado.

Salvación Nacional le responde a la defensora, Iris Marín, tras solicitud de rectificación por críticas a la JEP

“Recibí solicitud de rectificación por parte de Iris Marín, defensora del Pueblo y exmagistrada auxiliar de la JEP, por publicar los videos de las audiencias reservadas de Timochenko. No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP”, dijo la senadora Posada.

En medio de la polémica por el reclamo de Marín a Posada, se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, quien pidió que no se ponga en riesgo a la senadora del Centro Democrático.

“La senadora María Clara Posada es joven, preparada, sincera, que no se le ponga en riesgo, por favor”, indicó puntualmente Uribe a través de X, esta noche de sábado 24 de octubre.