Cercanos a Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras presentarían denuncias tras declaraciones de Mancuso

Lo dicho por el excomandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso sobre un supuesto pacto que habría exigido el gobierno del expresidente Gustavo Petro para incriminar falsamente a líderes políticos como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo De La Espriella generó un gran revuelo en el país.

Salvatore Mancuso denuncia que gobierno de Gustavo Petro buscó que exjefes de las AUC “acusaran a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras para ganar elecciones”

La periodista Darcy Quinn, de La FM, informó que familiares y congresistas cercanos al expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, es decir, del Centro Democrático y Cambio Radical, adelantarían estos trámites en los que solicitaría investigar a Gustavo Petro, Armando Benedetti y Hollman Morris.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, es uno de los que ha anunciado que adelantaría recursos en contra de los miembros del anterior gobierno.

“A la Fiscalía General de la Nación le solicitamos la mayor diligencia a la hora de investigar los recientes hechos conocidos en voz del propio Salvatore Mancuso quien expresó que funcionarios del gobierno Petro, con nombre propio, Angie Rodríguez y el señor Currea-Lugo hubiesen invitado a tener testimonios en contra de figuras como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras o Abelardo De La Espriella”, aseguró.

El excomandante paramilitar generó gran revuelo al decir que supuestamente en Valledupar en octubre de 2025 habían acordado con Petro finalizar el Pacto de Ralito. En ese evento fue cuando Petro le entregó el sombrero vueltiao en Montería a Mancuso.

Sin embargo, en ese encuentro en la capital del Cesar delegados del Gobierno les pidieron “acusar a tres hombres para ganar una elección”, según el exparamilitar. “A Uribe, a De La Espriella y a Vargas Lleras”, contó Mancuso. Agregó que ninguno de los que estaban en esa mesa aceptó esa propuesta.

“Ese encuentro lo había acordado yo mismo con el presidente Petro un año antes en Montería, para una sola cosa: cerrar el proceso de Ralito”, contó Mancuso.

Mancuso aseguró que los delegados del Gobierno hicieron la petición. Foto: afp

El excomandante paramilitar dijo que en esa reunión los delegados del gobierno Petro, entre los que estaban la entonces directora del Dapre Angie Rodríguez y el exasesor Víctor de Currea-Lugo, les solicitaron incriminar a los líderes de la oposición para avanzar con ese proceso.

“Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro. No me crean a mí, miren los hechos, no hubo entrevistas ni declaraciones. Esa mesa no volvió a convocarse”, aseguró Mancuso.

El excomandante paramilitar aclaró que Petro directamente nunca le solicitó esta incriminación contra los tres líderes de la oposición, pero confirmó que fueron los delegados del Gobierno quienes sí se lo expresaron.