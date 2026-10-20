“La seguridad de los transportadores es una prioridad”: Gobierno De La Espriella acelera medidas en vía Panamericana

El Gobierno de Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Transporte, se pronunció sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre, en donde se registró un presunto intento de asalto contra un autobús de placas ecuatorianas en la vía Panamericana, derivando en un volcamiento, además de cinco personas fallecidas y 59 heridas.

Vía Panamericana en crisis: gremio de camioneros pide seguridad al Gobierno De La Espriella

La entidad también condenó el secuestro reportado entre los municipios del Timbío y El Remolino el pasado 6 de octubre, así como de otros casos en los que se ha puesto en riesgo la vida de transportadores y viajeros que transitan por este corredor.

“Es inaceptable que los delincuentes amenacen la vida de quienes transitan por nuestras carreteras. A las familias de las personas fallecidas les expresamos nuestras más sentidas condolencias. A los heridos, sus familias y a todo el gremio transportador, nuestra solidaridad. Viajar y trabajar en las carreteras de Colombia debe ser seguro”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Las acciones del Gobierno para atender la crisis en la vía Panamericana

El Gobierno nacional ha anunciado medidas para contrarrestar los actos de terrorismo, asaltos y amenazas que se registran en la vía Panamericana. El próximo 29 de octubre se instalará en Boyacá una mesa de trabajo con los transportadores, en la que participarán el viceministro de Defensa, el Invías y Mintransporte.

Durante este encuentro, las entidades estarán atentas a las preocupaciones que vive el sector, definiendo las medidas para acelerar la implementación del Plan Meteoro en la vía Panamericana y fortaleciendo la presencia de la Policía Nacional y el Ejército.

“La situación de la Panamericana exige una respuesta firme y coordinada. En esta mesa definiremos con los transportadores y el Viceministerio de Defensa las acciones necesarias para acelerar el Plan Meteoro en este corredor y fortalecer la capacidad de nuestra Fuerza Pública para proteger la vida y garantizar el libre tránsito”, señaló la ministra Noguera.

El Invías comenzará a partir de este martes 20 de octubre los procesos para adquirir 600 motocicletas y 124 camionetas con blindaje nivel III, además de adelantar gestiones ante Indumil para adquirir 20 tanquetas.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella adelantarán acciones conjuntas con los transportadores para atender la crisis de seguridad en la vía Panamericana. Foto: Colprensa - Catalina Olaya / Getty Images

Por medio de estas inversiones, el Gobierno nacional está en la búsqueda de fortalecer la capacidad operativa, la movilidad y las respuestas por parte de las Fuerzas Públicas ante cualquier hecho de amenaza que afecte la seguridad de los transportadores y viajeros que circulan por las carreteras del país.

“La seguridad de los transportadores y viajeros es una prioridad. Trabajaremos con el sector y con la Fuerza Pública para proteger la vida y enfrentar la criminalidad en nuestras vías”, finalizó Noguera.