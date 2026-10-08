Gobierno De La Espriella y transportadores trazan plan contra la inseguridad en las vías: esto acordaron

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través de los ministerios de Transporte y Defensa, mantuvo su primera mesa de diálogo con el sector de transporte de carga, con el objetivo de definir una hoja de ruta concreta para fortalecer la seguridad en las vías de Colombia.

Elsa Noguera anunció el inicio de demoliciones para la Vía Alterna Interna a Buenaventura: “No vamos a acolitar”

En el encuentro, las entidades escucharon las principales preocupaciones que viven los transportadores del país y acordaron medidas que están siendo puestas en marcha.

“La apuesta es clara: más presencia del Estado, mayor capacidad de prevención y reacción, y una coordinación efectiva entre las instituciones para que los transportadores puedan trabajar y movilizar al país con mayor tranquilidad”, comentó el Ministerio de Transporte.

Transportadores de carga participaron en una mesa de diálogo con el Gobierno nacional para abordar la seguridad en las carreteras. Foto: Ministerio de Transporte- API

Las medidas contra la inseguridad en las vías que afectan a transportadores

Dentro del espacio de diálogo entre el Gobierno nacional y el sector de transportadores, se avanzó en múltiples decisiones, entre ellas la activación del Plan Meteoro, el cual fue anunciado hace unos días por la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

A través de esta medida, se incrementa la presencia tanto de la Policía Nacional como del Ejército colombiano en los principales corredores del país.

Se suma la puesta en marcha de caravanas seguras en corredores priorizados, mediante la articulación de las capacidades de las autoridades para acompañar la movilidad de los transportadores.

El Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella también tomó la decisión de fortalecer el canal de atención y reporte de la línea #767, mejorando la comunicación con los usuarios de las vías y logrando respuestas más oportunas ante las situaciones que pueden ocurrir en las carreteras.

Gobierno y transportadores 🚛acordaron una hoja de ruta para fortalecer la seguridad en las vías: Plan Meteoro, caravanas seguras, drones de vigilancia y fortalecimiento del #767. 🇨🇴 https://t.co/sfzp9zbtHi — MinTransporte (@MinTransporteCo) October 8, 2026

Un elemento pilar de la estrategia de seguridad para los transportadores del país es la implementación de tecnologías, ya que por primera vez se pondrá en marcha un piloto de vigilancia con drones en corredores estratégicos para mejorar el monitoreo, anticipar situaciones de riesgo y fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades.

Para buscar mejoras en la coordinación institucional y avanzar en respuestas mucho más efectivas en materia de seguridad del transporte, la hoja de ruta implementará un trabajo más estrecho con la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes.

“Cerca del 90 % de la carga y el 80 % de los pasajeros se movilizan por carretera. Garantizar la seguridad en las vías significa, por tanto, proteger el abastecimiento, la economía, el empleo y la vida cotidiana de millones de colombianos”, afirmó el Ministerio de Transporte.