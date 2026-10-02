Durante el Congreso de Colfecar 2026 celebrado en Cartagena, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció un paquete de medidas urgentes para el camionero y el pequeño transportador con el regreso del ‘Plan Meteoro’.

Elsa Noguera anunció el inicio de demoliciones para la Vía Alterna Interna a Buenaventura: “No vamos a acolitar”

Abelardo De La Espriella anuncia ‘Caminos del Tigre’, la apuesta para las vías del país

“Ya abrimos la licitación para contratar los equipos blindados de la Policía y el Ejército, y con Indumil, las tanquetas que necesitamos para poder garantizar que el Plan Meteoro cumpla su propósito, que es garantizar la seguridad y la presencia institucional en los corredores”, dijo Noguera en el evento.

Elsa Noguera, ministra de Transporte, en el Congreso de Colfecar. Foto: Colfecar / cortesia

En términos prácticos, el ‘Plan Meteoro’ significa que volverá el patrullaje conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército.

“La principal noticia para los transportadores es el regreso del Plan Meteoro, con presencia de la Policía y el Ejército en los principales corredores del país”, detalló el MinTransporte en un comunicado.

Se revive una histórica estrategia

El Gobierno habla del regreso de un plan, referenciando una de las estrategias más recordadas por los colombianos de 2002 y 2003: “Vive Colombia, viaja por ella”.

Esta fue liderada por el presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, cuando el país pasaba por una crisis de seguridad con las guerrillas que tenían alejados a los colombianos de las principales carreteras. Consistió en el acompañamiento de la Fuerza Pública; con unas caravanas lideradas por la Policía y el Ejército, los colombianos volvieron a viajar en sus vehículos.

Con esta iniciativa, Noguera aseguró que este plan busca garantizar la seguridad de los transportadores del país en el ejercicio de sus labores y expresó su compromiso con ellos: “Nuestra prioridad tiene que ser que nuestros transportadores puedan trabajar sin miedo, con todas las garantías”, afirmó la ministra en el Congreso de Confelcar.

Los cambios que vienen para los transportadores del país con el Plan Meteoro

El Ministerio de Transporte reveló los pormenores de esta estrategia del Gobierno nacional a través de un comunicado de prensa emitido este viernes.

Comunicado del Plan Meteoro. Foto: Comunicado Ministerio de Transporte

1. El regreso del Plan Meteoro: blindaje y Fuerza Pública en las carreteras

La medida central está orientada a la protección del gremio; inicia una era de patrullaje y custodia que desplegará presencia permanente de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia en los principales corredores viales del territorio.

Para evitar que la presencia militar sea solo simbólica, la cartera de Transporte precisó que trabaja de la mano con el Ministerio de Defensa en el equipamiento de las tropas.

2. Reforma al Decreto 003: vía libre para desbloquear carreteras

Uno de los mayores dolores de cabeza para los conductores y para el bolsillo de los colombianos es quedar atrapados durante días por bloqueos en las vías, por lo que el Gobierno nacional anunció una reforma al Decreto 003, que garantiza el derecho a la protesta.

Con esta modificación, busca dar herramientas legales a la Fuerza Pública para actuar con mayor rapidez frente a los cierres que paralicen la carga.

3. Plataformas digitales: RNDC 360 e inteligencia artificial Tito

El Ministerio anunció la transformación digital del sector para solucionar las constantes fallas del sistema actual. Esto con una plataforma integral que funcionará directamente desde el celular y que permitirá: