Abelardo De La Espriella anuncia ‘Caminos del Tigre’, la apuesta para las vías del país

El presidente Abelardo De La Espriella anunció, a través de su cuenta de X, la estrategia con la que planea mejorar la conectividad vial de los sectores más apartados del país: ‘Los Caminos del Tigre’.

Fin a las planillas entre municipios para los taxis: Gobierno De La Espriella tomó medida radical con este requisito

“‘Caminos del Tigre’ será nuestra apuesta para llevar infraestructura a los territorios, recuperar corredores fundamentales y convertir las vías en oportunidades de desarrollo para los colombianos”, dijo el jefe de Estado en su publicación.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: Ovidio Gonzalez S

Este anuncio se dio en el marco de la reunión que tuvo el presidente este miércoles con el director del Invías, Juan Camilo Ostos Romero. El mandatario reveló que estuvo junto a él estudiando el panorama para llevar a cabo esta estrategia de Gobierno.

“Junto al director del Invías revisamos los proyectos viales y estratégicos que permitirán mejorar la conectividad, impulsar la competitividad y acercar las regiones de nuestra Patria”, dijo el presidente en su tuit.

De La Espriella concluyó: “Menos promesas y más ejecución. Colombia necesita caminos que conecten, produzcan y transformen. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

La recuperación de los corredores viales

El anuncio del mandatario inicia citando la recuperación de los corredores viales de Colombia, en respuesta al pedido de los gremios transportadores que desde el inicio del mandato de De La Espriella clamaron por su seguridad en las vías.

Según Asopartes, una de las principales problemáticas en las vías colombianas es la piratería terrestre. A este se le sumaría el hurto de mercancías en ruta, las extorsiones y los bloqueos o atentados que azotan a los transportadores del país.

De acuerdo con Colfecar, Defencarga y la Policía de Tránsito y Transporte, los corredores más críticos del país son:

Bogotá–Buenaventura (Vía al Puerto)

Troncal del Caribe (Santa Marta – Riohacha – Maicao)

Troncal del Magdalena Medio (Bogotá-Medellín / Costa Caribe)

Vía Panamericana (Cali - Popayán - Pasto)

Corredor Medellín - Urabá

Carreteras de colombia. Foto: INVÍAS

Las cifras expuestas por los gremios previamente referenciados indican que cerca del 60 % de los eventos en vía corresponden a atraco con mano armada y retención del conductor, un 25 % a saqueo de vehículos en marcha y el 15 % restante a hurto con uso de escopolamina o falsos puestos de control.

Además, más del 68 % de los robos ocurren en la jornada nocturna y madrugada: entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.

Así las cosas, cobra sentido un plan del Gobierno nacional para hacerle frente a estas problemáticas que afectan a los transportadores del país. Se espera que desde la Presidencia o el Invías se especifique cuáles son los pormenores de la estrategia.