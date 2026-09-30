¿Volverá la fumigación aérea a Colombia? Gobernador del Putumayo habló sobre la propuesta

La aspersión aérea vuelve a estar en la mira del Gobierno nacional, luego de que se anunciara el posible regreso a esta alternativa para combatir y erradicar los cultivos ilícitos del país. Este anuncio ya ha levantado varias declaraciones.

Otro juez ordenó la suspensión provisional de la fumigación aérea con glufosinato en el Putumayo

Por esta razón, el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, dio a conocer su perspectiva de esta situación. El mandatario señaló que esa estrategia ha generado preocupación en la población del departamento, especialmente por las consecuencias pasadas que tuvo esta medida.

“Sería como gobernador del departamento del Putumayo transmitir las grandes preocupaciones que hoy tienen nuestro territorio y nuestros campesinos, y que busquemos una alternativa”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con lo mencionado por Molina, en estos momentos ya se estaría trabajando en una solución alterna que permita erradicar los cultivos ilícitos del territorio sin tener que acudir a la fumigación aérea. También aclaró que las autoridades, como el ministro de Justicia, Iván Cancino, les manifestaron garantías para escuchar sus propuestas.

Glifosato. Foto: Archivo Semana

“El ministro nos manifestó las garantías de escucharnos y le pareció muy atractivo que los campesinos puedan llegar a hacer compromisos con 15 días de erradicar 40.000 hectáreas de hojas de coca”, aseguró el gobernador, refiriéndose a un plan alternativo, en el que los campesinos del territorio se comprometerían a eliminar estas plantaciones ilegales.

“Creo que sería un hito, un hecho muy importante, no únicamente para el departamento, sino para el país”, declaró el mandatario.

En el plan piloto mencionado, ya se tendría conocimiento de cuáles zonas del Putumayo se verían sometidas a esta medida. En total, nueve municipios están contemplados dentro de esta iniciativa: Puerto Asís, Orito, Puerto Guzmán, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Villagarzón, San Miguel y Mocoa.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó este miércoles, 30 de septiembre, que todavía sigue en pie por parte del Gobierno nacional el plan de aspersión aérea. Además, no descartó el glifosato como una de las opciones para llevar a cabo estas medidas.

“Vamos a fumigar”, anuncia el ministro de Justicia, Iván Cancino

Sin embargo, en una entrevista anterior con SEMANA, el funcionario ya había aclarado su posición sobre el tema. Insistió en que se va a fumigar, pero “sin desconocer las decisiones” de la justicia.

Mientras el Gobierno nacional analiza la posibilidad de retomar la aspersión aérea como una de las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos, las autoridades de Putumayo han planteado la necesidad de considerar alternativas concertadas con las comunidades campesinas.