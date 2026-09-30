Un taxista fue asesinado este miércoles, 30 de septiembre, mientras prestaba sus servicios en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca.

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De acuerdo con información preliminar reportada por las autoridades, un hombre armado atacó al conductor y le quitó la vida. Tras lo ocurrido, la Policía activó un plan candado en el municipio para tratar de ubicar a los responsables.

En una imagen conocida después del ataque, se observa el vehículo de servicio público con una perforación en una de sus puertas, que habría sido causada durante el ataque.

Además, en redes sociales se difundió un video de los mismos sicarios en el que envían un mensaje para aquellos que no quieran “pagar”; las placas coinciden con el vehículo de la víctima.

Buscan a los responsables

A esta hora, las autoridades mantienen los operativos para dar con los atacantes. Hasta el momento no se ha conocido oficialmente la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

También se espera información de las autoridades que permita esclarecer qué ocurrió momentos antes del ataque y establecer el posible móvil del homicidio.

*En desarrollo…