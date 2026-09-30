Capturan a director de fundación en Ciudad Bolívar por presunto abuso sexual a un estudiante

En una operación liderada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un hombre requerido por la justicia.

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Las autoridades ejecutaron la detención mediante orden judicial en el barrio Alameda Lucero Bajo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, tras varios días de recolección de pruebas e información.

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El procesado es investigado por la presunta comisión del delito de acto sexual violento agravado en contra de un menor de edad. La detención responde a labores de inteligencia e investigación, desarrolladas para esclarecer los hechos denunciados y poner al implicado a disposición de la autoridad judicial competente para su respectiva judicialización.

Así habría realizado el aberrante acto

Según las indagaciones oficiales, los acontecimientos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando la víctima, un adolescente de 15 años, acudió a las instalaciones para recibir clases de refuerzo escolar.

El detenido habría aprovechado su posición como educador y la relación de confianza establecida con el estudiante para pedirle que subiera a su residencia privada, situada en el segundo piso del inmueble.

Detienen a educador en Ciudad Bolívar tras denuncias de acto sexual violento contra un menor. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez en el lugar, el sujeto habría asegurado las puertas para evitar que el menor saliera y cometió los actos sexuales punibles.

El señalado agresor manifestó ser el director de la fundación desde hace aproximadamente una década y afirmó llevar más de 35 años vinculado al desarrollo de dicho proyecto comunitario.

Compromiso con la protección de la infancia

Frente a la gravedad de lo sucedido, el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, ratificó el compromiso de la institución militar y policial con los derechos de los menores.

El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, habló sobre el caso. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El oficial enfatizó que no se tolerarán conductas que atenten contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes en la capital.

Finalmente, la Policía Nacional instó a los padres de familia y a la ciudadanía en general a mantenerse alerta frente a cualquier señal de peligro dentro de entornos educativos o comunitarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de forma oportuna cualquier sospecha de delito a través de la línea de emergencia 123 o acudiendo al CAI más cercano.