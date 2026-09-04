Cayó hombre señalado de abusar de sus hijas menores de edad: esta es la aberrante historia

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo oficial que, tras una investigación de 15 días desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Protección y Servicios Especiales, se hizo efectiva la captura por orden judicial de un ciudadano investigado por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el procesado presuntamente aprovechó el grado de consanguinidad y la cercanía familiar con sus dos hijas, de 8 y 12 años de edad, para someterlas a tocamientos abusivos de manera sistemática en ausencia de la madre.

Así manipuló a sus hijas para que guardaran silencio

Las indagaciones preliminares de la Policía Judicial revelaron que las agresiones se venían presentando continuamente desde el año 2020.

Incluso, los investigadores establecieron que las conductas ilícitas habrían continuado durante un viaje familiar realizado al exterior, específicamente a Alemania.

Para asegurar el silencio de las menores y evitar que delataran los hechos, su padre empleaba diversos métodos de manipulación psicológica e intimidación.

Además de entregarles dinero en efectivo y juguetes para ganar su complicidad, les prohibía estrictamente relacionarse con otras personas y les restringía el uso de teléfonos celulares.

Asimismo, ejercía una fuerte coacción mediante amenazas directas de causar daño o la muerte a la madre si revelaban lo sucedido.

La alerta inicial provino de la institución educativa a la que asiste la hija mayor, donde los docentes evidenciaron un comportamiento inusual y una situación de incomodidad de la menor hacia su padre. Ante esta señal, el colegio citó a la madre para ponerla al tanto del escenario.

Posterior a esta reunión, la menor fue abordada en un entorno seguro por su progenitora, momento en el cual confesó los continuos abusos a los que ella y su hermana eran sometidas.

Proceso de judicialización y llamado institucional

Con los testimonios e información recopilada, la madre interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que coordinó las labores investigativas para expedir la orden de captura contra el presunto agresor.

Una investigación permitió a la Policía Nacional capturar a un hombre señalado de cometer presuntos actos sexuales contra sus hijas de 8 y 12 años.



Habría aprovechado el vínculo familiar para cometer los hechos, entregarles dinero y juguetes para obtener su silencio. pic.twitter.com/5uBfsnM4G8 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 4, 2026

Frente al operativo, el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, destacó que la captura se logró mediante orden judicial y explicó que el ciudadano “se aprovechaba de su grave consanguinidad con las víctimas” para cometer los abusos en ausencia de la madre.

El oficial agregó que fue la oportuna denuncia de la progenitora lo que “permitió iniciar el proceso penal y materializar esta captura”, instando a la ciudadanía a seguir reportando cualquier agresión contra menores.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a romper el silencio y denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de la infancia a través de las líneas gratuitas 123, 141 del ICBF o en el CAI más cercano.