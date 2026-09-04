A pesar del pedido de la hermana de Bendito Menor, cadáveres de su novia y sus dos escoltas ya reposan en Medicina Legal de Barranquilla: esta es la razón

En un carro mortuorio de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía (Sijín) llegaron a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla los cadáveres de alias Bendito Menor, su novia (alias la Bebecita) y sus dos escoltas, los cuatro abatidos en Riohacha (La Guajira) en la madrugada.

Naín Andrés Pérez Toncel, como se llamaba Bendito Menor, junto a su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, se resguardaban en una casa de la capital guajira cuando fueron sorprendidos por un grupo especial de la Policía.

Bendito Menor era considerado uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (ACSN) y uno de los hombres perseguidos por las autoridades en el Caribe colombiano.

Tecnología de EE. UU. fue clave para seguir las comunicaciones de alias Bendito Menor. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El criminal había logrado hacerse reconocido a través de la publicación de videos tendencia y fotografías desafiando a las autoridades.

Fuentes de inteligencia le confirmaron a SEMANA que el joven de 26 años era el cabecilla del Frente Javier Cáceres y coordinador de actividades de narcotráfico y extorsión en la troncal del Caribe, principalmente en Magdalena y La Guajira, y pretendía extenderse hasta el Cesar.

Bendito Menor: de sicario a cabecilla que controlaba el narcotráfico y la extorsión para las Autodefensas Conquistadoras en el Caribe

Comenzó su accionar delincuencial como sicario de alias Pinocho, máximo cabecilla de esta organización ilegal. Luego de varios meses, integró el componente móvil armado del Frente Javier Cáceres y, para 2021, recibió el control de las estructuras urbanas de la organización en La Guajira.

Precisamente, en la capital de ese departamento fue dado de baja. Tan pronto se conoció la noticia, su hermana, Rosa María Pérez Toncel, le pidió al presidente Abelardo De La Espriella que el cuerpo de su familiar no fuera trasladado de Riohacha.

Hermana del criminal Bendito Menor envió mensaje al presidente De La Espriella: “Pedimos solo eso”

Sin embargo, los cadáveres de Bendito Menor, la Bebecita y sus dos escoltas reposan ya en Medicina Legal de Barranquilla.

Didier Amaya, director de Medicina Legal en La Guajira, le aseguró a El Tiempo que las diligencias forenses se iban a adelantar en Barranquilla, a pesar del pedido de la familia, por razones asociadas a la seguridad y a la capacidad técnica disponible para abordar un caso de alto impacto.