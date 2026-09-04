Bendito Menor y La Bebecita fueron abatidos; presidente De La Espriella viaja a La Guajira para dar detalles del operativo

Durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre, integrantes de la Policía Nacional de Colombia abatieron a Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, junto a su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

La búsqueda del criminal Bendito Menor tiene ahora implicaciones internacionales

Se espera que en las próximas horas el presidente Abelardo De La Espriella entregue más detalles de este operativo, que se convirtió en una prioridad tras su orden presidencial de capturarlo o darle de baja.

Incluso, el jueves 3 de septiembre, SEMANA conoció que varias agencias de inteligencia del Estado estaban verificando la supuesta muerte de este sujeto, pues desde hacía tres días no lo escuchaban en las interceptaciones realizadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Posteriormente, la organización aseguró que no había asesinado a alias Bendito Menor, por lo que las autoridades continuaron las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Este medio de comunicación, en varias investigaciones periodísticas, reveló el paso a paso de la búsqueda de este peligroso criminal, quien en un primer momento amenazó al entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, y más recientemente se burló en redes sociales del jefe del Estado, Abelardo De La Espriella.

Alias Nain o el Bendito Menor, cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra, fue dado de baja junto a alias La Bebecita en La Guajira. Foto: Suministrada (API)

Alias Bendito Menor, uno de los más buscados en el Caribe, burla a las autoridades: se paseó en moto por Riohacha, La Guajira

En su momento, Pedro David Tobías, experto en temas políticos y de conflicto, explicó que la organización tiene una particularidad frente a otras estructuras armadas: sus integrantes mantienen profundos vínculos familiares y sociales con habitantes de las zonas donde llevan a cabo sus actividades al margen de la ley.

“Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son las únicas autodefensas de Colombia que tienen origen local. Son los nietos, hijos y sobrinos de personas que todavía viven en el sector. Por eso, cuando son bombardeados o atacados, las comunidades suelen reaccionar con protestas y movilizaciones para defenderse o bloquear las vías”, explicó Tobías.