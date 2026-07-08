Alias Bendito Menor, uno de los más buscados en el Caribe, burla a las autoridades: se paseó en moto por Riohacha, La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o el Menor, sigue burlando a las autoridades en el Caribe colombiano, quienes han desplegado grandes operaciones militares y operativos policiales para dar con su paradero y colocarlo ante la justicia. Lo más reciente fue el video que se conoció por medio de redes sociales, donde se logra ver a este sujeto conduciendo una motocicleta en compañía de quien sería alias La Bebecita, su compañera sentimental. Ambos con temas pendientes con la justicia colombiana.

Bendito Menor reapareció para burlarse del Gobierno y de las autoridades. “Mil millones dando vuelta, relajadito”

Este hombre, uno de los criminales más buscados, retó a las autoridades porque hizo parte de una caravana en Riohacha, La Guajira, tras la eliminación de la Selección Colombia del mundial de fútbol.

De acuerdo con información de la Fiscalía, alias Bendito Menor aparece en videos de redes sociales con armas, lujos, artistas vallenatos y con la Bebecita, su novia, capturada por concierto para delinquir. Alias Bendito Menor tiene su propio corrido prohibido; lo compuso un grupo musical “por encargo” y allí se habla de su vinculación a las autodefensas, de poder, territorio, justicia y “honor”.

En redes sociales, niños y adolescentes se graban cantando y repitiendo la letra, una melodía que es viral en el norte de Colombia. “En La Guajira resuena su palabra y su valor; el pueblo duerme tranquilo cuando patrulla el Menor. Somos hombres de palabra, la justicia es nuestra voz; quien busque dañar al pueblo se topa con nuestro honor”, dice una de las primeras estrofas del corrido de Pérez Toncel.

Alias Bendito Menor y el terror que impone en varias zonas del Caribe. Foto: SEMANA

Por este sujeto, el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones para quien brinde información y permita su captura.

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Se espera que, en medio de esta controvertida filmación, las autoridades en el departamento de La Guajira puedan aumentar la búsqueda de este hombre y su pareja. Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional o la Policía.