Liberan a 22 personas, incluidos siete menores, tras operativo del Gaula del Ejército en La Guajira

Una operación del Ejército Nacional por medio del Gaula con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional logró la liberación de 22 personas que estaban secuestradas en zona rural de Riohacha en el departamento de La Guajira. Todo ocurrió exactamente en la ranchería Santa Lucía, donde estaban custodiados por hombres fuertemente armados.

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De acuerdo con las autoridades, fue un ciudadano quien logró alertar de lo que estaba sucediendo, por lo que el Ejército Nacional montó toda la operación de rescate. Se conoció que las personas eran mantenidas bajo amenazas e intimidaciones dentro de sus propias viviendas.

Un hombre terminó capturado por las autoridades. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Los hechos se registraron días atrás y, gracias a las labores de inteligencia y a la articulación interinstitucional, se logró materializar la captura de uno de los presuntos responsables”, señalaron desde el Gaula Militar tras informar del resultado de la operación.

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Asimismo, la institución militar indicó que los hombres armados lograron sacrificar ilegalmente 25 caprinos con fines de comercialización ilícita, afectando el patrimonio y el sustento económico de varias familias de esta comunidad indígena.

“El Ejército Nacional, a través de la Décima Brigada y el Gaula Militar, invita a la población civil a denunciar cualquier acto que ponga en riesgo la libertad personal a través de la Línea 147. Ratificamos nuestro compromiso de continuar desarrollando operaciones militares coordinadas e interinstitucionales que permitan proteger a la población civil y combatir las acciones criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento de La Guajira”, indicó la institución militar.

Hasta el momento se desconoce a qué grupo armado pertenecían los hombres que realizaron este secuestro en el departamento de La Guajira. Las autoridades avanzan con las investigaciones correspondientes.