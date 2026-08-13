Cerrejón denuncia nuevo atentado contra su infraestructura ferroviaria en La Guajira

Cerrejón rechazó un nuevo atentado contra su infraestructura ferroviaria en La Guajira, registrado en la madrugada de este jueves en el sector del kilómetro 125 de la línea férrea.

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Según la compañía, el incidente ocurrió aproximadamente a las 12:14 a. m. y no dejó personas heridas ni afectaciones a la integridad de sus trabajadores.

El hecho fue informado a las autoridades, que se desplazaron hasta la zona para adelantar las labores de aseguramiento y verificación correspondientes. Cerrejón señaló que esperará la culminación de las inspecciones para determinar las posibles afectaciones ocasionadas a la infraestructura.

Este ataque se suma a otros cuatro registrados durante 2026, con lo que ya son cinco los hechos que han afectado la infraestructura ferroviaria de la compañía en lo corrido del año.

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Cerrejón manifestó que mantiene coordinación con las autoridades y pidió fortalecer las medidas de seguridad y protección sobre la infraestructura estratégica de La Guajira y del país.

La empresa advirtió que este tipo de acciones no solo impactan sus operaciones, sino que también representan un riesgo para la vida y seguridad de las comunidades y para las actividades económicas que contribuyen al desarrollo de la región.